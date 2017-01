PDL, procurorii şi minciuna perpetuă

Vicepreşedintele PSD Ecaterina Andronescu a recunoscut, la sfârşitul săptămânii trecute, la Târgovişte, că nu îşi putea imagina că procurorii pot derula anchete scoţând, în unele judeţe, oameni din biserică pentru a-i intimida: “Eu am crezut, la Revoluţia din 1989, că în această ţară nu trebuie nimănui să îi mai fie frică decât dacă încalcă legea. Să te duci să scoţi oamenii din biserică sau să te duci să pui oamenii de 90 de ani să jure cu mâna pe Biblie, pe capota maşinii, e dincolo de ce îmi putea mie imaginaţia să îmi spună”. Ea a comentat şi anunţurile liderului democrat liberal Cezar Preda legate de bilanţul de 100 de zile de guvernare USL, pe care pedeliştii au ţinut să îl prezinte în acest sfârşit de săptămână, şi prezentarea unui aşa-zis \"almanah al minciunilor\" al premierului Ponta, care va fi prezentat săptămâna aceasta. În opinia ei, “dacă vorbim de minciuni, eu cred că un almanah ar fi absolut insuficient şi ne-ar trebui poate într-un an, în fiecare zi, să scoatem câte un volum cu minciunile pe care le-am auzit în ultimii trei ani de la PDL”.

SECU’ LUCREAZĂ... Subiectul acesta cu umilirea oamenilor puşi să jure pe Biblie pe capotele maşinilor a stârnit indignarea multor români. De câteva zile, procurorii Parchetelor teritoriale şi procurorii DNA au luat la „periat” localităţi din mediul rural, o acţiune fără precedent desfăşurată în forţă, brutal chiar am zice, similară acţiunilor Securităţii şi procurorilor din perioada 1949 - 1961. Preşedintele interimar, Crin Antonescu, i-a cerut, miercuri seară, procurorului general, Laura Codruţa Kovesi, să ofere public explicaţii legate de scopul, mijloacele şi natura cercetărilor pe care procurorii le fac \"masiv\" în legătură cu desfăşurarea referendumului. El consideră că sunt necesare lămuriri, dată fiind amploarea cercetărilor. Adevărul este că, în ultimele săptămâni, desfăşurarea de forţe pentru anchetarea participanţilor la votul din 29 iulie este impresionantă. Şi pentru ce? În afară de serviciile secrete şi de instrumentele de represiune pe care şi le-a subordonat, pentru Traian Băsescu nu mai contează nimic din funcţiile tradiţionale ale statului.