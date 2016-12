„PDL promovează şi susţine membri de partid acuzaţi de corupţie”

DISPUTE ÎN PDL Dosarul de corupţie în care sunt implicaţi mai mulţi membri PDL, printre care şi secretarul general al partidului, Ioan Oltean, ia proporţii. Pentru că a fost acuzat că este implicat în dosarul în care sunt cercetaţi pentru fapte de corupţie preşedintele CJ Bistriţa-Năsăud, Liviu Mihai Rusu, şi fostul secretar de stat în Ministerul Dezvoltării Ioan Andreica, Ioan Oltean a dat asigurări, ieri, că nu are nicio legătură în acest caz şi a solicitat DNA să precizeze public dacă el are vreo implicare. Potrivit acestuia, „este vorba de convorbiri telefonice care au avut loc în 2009, iar pe parcursul anilor 2010, 2011, 2012 nu există nicio altă referire la prezenţa sa, într-un fel sau altul, în acest dosar“. „Rămân extrem de neplăcut surprins pentru felul în care anumite televiziuni judecă oamenii pentru fapte pe care nu le-au săvârşit. Am un gust amar“, a declarat Oltean. Mai mult, Oltean susţine că o explicaţie privind apariţia în presă a posibilei sale implicări în acest dosar o reprezintă distrugerea imaginii sale, „o comandă politică, fie din afara partidului, fie din interiorul partidului“. În replică, preşedintele PDL, Emil Boc, a declarat că nu are cunoştinţă despre existenţa unei comenzi politice din partid la adresa acestuia în „dosarul şpăgii“, menţionând că justiţia trebuie să-şi facă datoria.

ACUZAŢII Actualul scandal de corupţie i-a determinat şi pe membrii Opoziţiei să reacţioneze. În consecinţă, preşedintele filialei Constanţa a PNL, Gheorghe Dragomir, a declarat că PDL se face vinovat de promovarea şi susţinerea tuturor membrilor săi de partid acuzaţi de corupţie. Asta în condiţiile în care singurele criterii de promovare ale partidului aflat la putere sunt capacitatea de a aduce bani şi voturi la partid, indiferent de instrumentele folosite pentru asta. „Profitând de faptul că au absolut totul sub control, aceştia jefuiesc sistematic tot ceea ce le cade în mână şi ajung să fie chiar ei cei care cad în plasa instanţelor judecătoreşti. Să fie oare vorba de inconştienţă sau vor să plece de la ospăţul puterii cu traistele pline şi buzunarele burduşite?“, a întrebat, retoric, Dragomir.