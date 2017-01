PD-L s-a opus înfiinţării comisiei speciale pentru analizarea situaţiei din Justiţie

Reprezentanţii PD-L în Birourile Permanente ale Camerelor Parlamentului s-au opus, ieri, înfiinţării unei comisii parlamentare de analizare a situaţiei din Justiţie, susţinută de PSD, PNL şi UDMR. Vicepreşedintele Senatului, Alexandru Pereş, a spus că, în urma votului majoritar al celor trei formaţiuni, propunerea de înfiinţare a acestei comisii va figura pe ordinea de zi a plenului reunit al Camerei Deputaţilor şi Senatului de astăzi. Argumentele invocate de Pereş pentru opoziţia PD-L faţă de înfiinţarea comisiei au fost legate de faptul că Parlamentul nu are rol de mediere în conflictul în care este implicată puterea judecătorească şi, prin înfiinţarea unei astfel de comisii, şi-ar excede atribuţiunile legale şi constituţionale. El anticipează că această comisie, solicitată de PSD, va fi “tot un fel de comisie de anchetă”: “Personal, cred că este un fel de constrîngere venită din partea puterii judecătoreşti, ca să nu-i spun altfel, şantaj, pentru că unii dintre colegii din alte partide au ridicat problema participării în Biroul Electoral Central a judecătorilor, cum cere legea. Dacă am înţeles eu bine, neconstituirea acestei comisii va acutiza această situaţie şi îi va pune pe judecători şi magistraţi în situaţia de a nu participa în BEC, alegerile din 22 noiembrie fiind puse sub semnul întrebării. Sper ca intenţia să nu fie aceasta”. În propunerea de înfiinţare a comisiei, formulată de PSD, se prevede, în proiectul de hotărîre care urmează să fie supus plenului comun al Parlamentului, astăzi, că printre obiectivele comisiei speciale pentru analizarea crizei intervenite în justiţie se numără analizarea situaţiei grave din justiţie şi identificarea cauzelor care au provocat această situaţie. De asemenea, un alt obiectiv propus de PSD este “identificarea unor eventuale ingerinţe externe, inclusiv de ordin politic, care au condus sau pot conduce la încălcarea principiului separaţiei puterilor în stat şi a independenţei justiţiei”. Proiectul PSD mai menţionează că, pentru realizarea acestor obiective, comisia este abilitată să aibă consultări la CSM, ÎCCJ, va putea solicita informaţii de la Ministerul Justiţiei şi de la Parchetul de pe lîngă ÎCCJ.