PDL şi corupţia

Europarlamentarul PDL Cristian Preda explică pe blogul personal cum a fost tranşată lupta anticorupţie în interiorul partidului lui Boc. „Acum câteva luni, am declarat că dacă am avea de ales între 200 de primari corupţi şi două milioane de voturi curate, ar trebui să alegem a doua variantă. Sugeram că desprinderea de corupţie e o condiţie a recâştigării încrederii. Toate acestea se întâmplau la început de martie, în Consiliul Naţional de Conducere, în pregătirea Convenţiei PDL. Am fost considerat atunci nerealist, radical, neloial etc. Mi s-a explicat, pe voci diferite, că voturile mobilizate de un primar corupt sunt un sprijin de care nimeni nu se poate dispensa azi, când avem atâtea dificultăţi. Toţi cei care mi-au făcut asemenea reproşuri ştiau că nu au dreptate. Tonul dominant era dispreţul faţă de cetăţeni“, scrie Preda pe blogul propriu. Politicianul pedelist vorbeşte de corupţii din partid susţinând însă că, în opinia lui, sunt mai puţini de 200. „În ceea ce mă priveşte, nu sunt convins că numărul corupţilor din PDL atinge cota 200. Ar fi o mare dezamăgire să aflu că lucrurile sunt atât de grave. De fapt, nu cifrele sunt decisive. E posibil să mai existe alţi primari corupţi, e posibil să fie corupţi în alte demnităţi publice. Importantă e atitudinea. Nefericitul caz Apostu a vădit faptul că PDL poate reacţiona ferm şi demn. Mai bine mai târziu decât niciodată...“, încheie, chipurile filosofic, Preda.