PD-L şi PSD+PC au avansat în negocieri

Liderii PD-L şi cei ai PSD s-au întîlnit, ieri, la Senat, pentru a treia rundă de negocieri în vederea constiturii viitorului guvern. Negocierile de ieri s-au desfăşurat sub presiunea numirii de către Băsescu a noului premier, în condiţiile în care între social-democraţi şi democrat-liberali nu s-a încheiat încă nici un acord privind formarea unei majorităţi parlamentare. La finalul întîlnirii de la Senat, liderul social-democrat Mircea Geoană a declarat că discuţiile avansează conform graficului şi că experţii celor două formaţiuni lucrează la armonizarea programelor formulate de PSD şi PD-L: “Un grup de lucru specializat se va ocupa de Parteneriatul pentru România. Activitatea va continua şi în zilele următoare”. Geoană a admis că “nimic nu este sigur pînă nu se instalează Guvernul”, dar negocierile cu PD-L avansează. Potrivit acestuia, social-democraţii şi democrat-liberalii au lucrat pe “armonizarea programului de guvernare” şi a Parteneriatului pentru România. El a arătat că poziţia social-democraţilor vizează non-negociabil un Guvern exclusiv PD-L cu PSD+PC. Geoană a arătat că partidul îşi menţine condiţia neparticipării UDMR la guvernare: “Poziţia noastră a fost exprimată în mod clar referitor la faptul că PSD consideră că UDMR nu trebuie să intre la guvernare. Nu am dorit să blocăm avansul pe proiectul de guvernare şi parteneriatul pentru România prin discuţia despre UDMR”. Liderul PSD a subliniat că, din punctul său de vedere, acest “obstacol politic” nu ar trebui să împiedice “apropierea istorică” între cele două partide. Întrebat despre obstacolele din timpul negocierilor, Geoană a arătat că lucrurile merg pe un făgaş bun, însă el consideră că “lucrurile care sînt neesenţiale trebuie trecute pe plan secund”. În schimb, el a atras atenţia că deşi pot renunţa la funcţia de premier, consideră îndreptăţită o paritate echitabilă în structura noului Guvern. Referitor la desemnarea lui Theodor Stolojan în funcţia de prim-ministru, Mircea Geoană a declarat că nu a dorit să lase o astfel de decizie să afecteze planurile de rezolvare a problemelor cu care românii se confruntă în această perioadă. La rîndul său, liderul PD-L, Emil Boc a arătat că ar fi preferat ca partidul său să obţină o majoritate de voturi sau să facă o alianţă “firească” de dreapta, cu PNL. El şi-a exprimat regretul pentru refuzul liberalilor care nu au dorit să intre la guvernarea alături de PD-L: “Am avut discuţii şi cu PSD şi cu UDMR. La PNL nu am găsit acea deschidere pe care am găsit-o la PSD şi UDMR”. El a susţinut că formula “Parteneriatului pentru România” nu a fost luată în calcul de către PD-L înainte de alegeri, pentru că democrat-liberalii nu credeau că vor ajunge la o apropiere de PSD. Liderul democrat-liberal a precizat că, cel mai probabil mîine, se va organiza o nouă întîlnire politică PSD-PD-L, la care să participe şi noului premier desemnat. Boc a adăugat că sînt aspecte ale programelor de guvernare care se negociază în continuare. Întrebat ce rost mai are cooptarea UDMR într-o formulă majoritară care deţine deja 70% din mandatele din Parlament, Boc a declarat că nu este treaba PD-L cine face opoziţia în România: “Partenerii de la UDMR şi-au arătat disponibilitatea de a intra alături de noi la guvernare. Opoziţia este necesară într-o societate democratică, nu este treaba PD-L cine face opoziţie la noi în ţară. Noi am avut discuţii cu toate partidele politice. Este elegant şi firesc să nu întorci spatele unui partener imediat ce crezi că ţi-ai găsit un alt partener”. În ciuda tuturor zvonurilor din mass-media, cei doi lideri au declarat că în cadrul discuţiilor de aseară au fost avansate şi viziunile celor două partide asupra unor posibile formule guvernamentale, fără însă a se lua o decizie comună şi fără a se ajunge la faza propunerilor de miniştri.