PDL trebuie să deschidă departamentul „Plecări!”

Deputatul Călin Potor a demisionat din PDL şi a admis că se află în discuţii cu PSD, el considerându-se un om de stânga. El a arătat că motivul pentru care a plecat din PDL este că nu se mai regăseşte în acest partid: “Un partid politic e valoros dacă respectă cetăţeanul. Oamenii trăiesc din ce în ce mai prost şi eu personal nu cred că vor trăi mai bine sub guvernarea Emil Boc-PDL. Eu nu mă mai regăsesc în PDL”. Potor a spus că încă nu s-a înscris în PSD, deoarece are nevoie de o discuţie privind viitorul său politic. Deputatul a spus că nu vrea să negocieze prin telefon sau în grabă: “N-o să pot prin telefon să mă mărit. Sunt proaspăt divorţat şi nu pot să mă mărit prin telefon”. Preşedintele PSD Victor Ponta a declarat, ieri, că în partid vor intra doar acei parlamentari care primesc susţinerea organizaţiei din care provin. “Avem discuţii cu alţi parlamentari, unii dintre ei deja s-au declarat ca fiind independenţi. Discutăm cu parlamentarii care sunt dispuşi să voteze moţiunea de cenzură, în schimb în PSD se vor înscrie doar aceia care sunt acceptaţi de organizaţiile judeţene”, a spus Ponta. Întrebat despre cazul lui Călin Potor, liderul PSD a spus că nu există nici un impediment în privinţa acestuia. “Nu e nicio problemă la organizaţia judeţeană PSD Alba, dar nu am ajuns cu discuţiile atât de departe”.