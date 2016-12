PDL trece la „revopsirea gardului”

REGRUPARE Taxaţi de electorat la alegerile locale pentru guvernarea dezastruoasă, democrat liberalii încearcă să regrupeze şi să se rebrănduiască, în speranţa că vor mai păcăli o dată electoratul. În acest sens, proaspăt ales ”bulibaşă” peste democrat liberali, Vasile Blaga a declarat că, până la alegerile parlamentare, trebuie să se formeze o alianţă electorală cu toate forţele de centru dreapta, existând posibilitatea ca ea să fie condusă de doi co-preşedinţi, cel mai probabil el şi Mihai-Răzvan Ungureanu. ,,Eu, după modul în care am văzut dorinţa de luptă a colegilor mei, am văzut pur şi simplu determinarea de a ne reconstrui, practic de a face un nou tip de politică, de a încerca, şi părerea mea este că vom reuşi, să recâştigăm încrederea românilor în primul rând printr-un dialog accentuat cu societatea, cu acea parte a societăţii care împărtăşeşte valorile de centru dreapta”, a spus Blaga. El a adăugat că PDL este, de departe, cea mai puternică forţă de centru dreapta din România. Blaga a mai spus că această alianţă nu se va realiza sub sigla PDL, dar PDL va fi forţa politică motrice. ,,Va trebui să ne propunem să realizăm pentru toamnă o alianţă electorală, nu putem vorbi în acest moment de o alianţa politică. O alianţă electorală alături de alte partide care împărtăşesc aceleaşi puncte de vedere, alături de iniţiative civice, de alte construcţii care împărtăşesc aceleaşi puncte de vedere şi repet, noi vom face tot ceea ce depinde de noi pentru a realiza acest lucru fără orgolii pentru că avem şi experienţă în astfel de construcţii”, a susţinut preşedintele PDL.

FORURI Vasile Blaga a precizat că forurile politice care vor intra în această construcţie vor hotărî care va fi conducerea. „Nu am nici un fel de orgolii. Vor trebui să hotărască forurile structurilor care vor intra în această construcţie. Dar mai e mult până atunci. Deocamdată noi va trebui să realizăm construcţia ca atare. Va trebui să ştim clar ce le spunem românilor”, a spus preşedintele PDL. El a menţionat că, din punctul lui de vedere, ,,programul de guvernare e