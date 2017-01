PDL, urecheat

Se pare că atunci când nu îşi cumpără „vuittoane” sau rochiţe scumpe de catalog, când nu croşetează sau călăreşte prin cine ştie ce localitate, Elena Udrea se întoarce la o altă slăbiciune de-a ei: şeful statului. În opinia Elenei, nu există un viitor strălucitor pentru partid... fără Traian Băsescu, iar PDL are nevoie ca de aer de şeful statului, care, ţineţi-vă bine, „a crescut spectaculos în sondaje, aproape necontenit”. Ea crede că soluţia este un singur partid „mare, puternic, capabil, care, împreună cu Traian Băsescu, să învingă USL”. Pentru acest lucru, Elena Udrea crede că PDL trebuie să înceteze să se comporte „arogant“: „Mă uimeşte să văd că oameni care nu valorează mare lucru în voturi dau mesaje pline de ţâfnă în numele partidului către celelalte formaţiuni de centru-dreapta. În felul acesta, creează confuzie şi enervează electoratul, care aşteaptă să vadă înţelepciune, nu orgolii nejustificate sau conflicte interne. Am ajuns la momentul la care ipocrizia politică a început să ne apese şi trebuie să scăpăm de ea. Cu cât renunţăm mai repede la orgolii, cu atât mai bine”. Întrebată dacă Mihai-Răzvan Ungureanu ar putea fi candidatul taberei Băsescu la prezidenţiale, Elena Udrea a preferat un altfel de răspuns, apreciind că, în momentul de faţă, PDL nu are un candidat „de calibrul lui Traian Băsescu”: „Nu cred în venirea unui Mesia politic care este capabil să câştige de unul singur sau să tragă partidul după el. Oricât de mult ne-am dori, politicieni ca Traian Băsescu sunt foarte rari”.