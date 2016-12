PDL vrea să transforme Cazinoul în salon de nunţi!

S-A TREZIT ŞI GIGI Încercarea Primăriei Constanţa de a reda Cazinoului destinaţia iniţială a trezit PDL din amorţire. Preşedintele filialei judeţene Constanţa a partidului de guvernământ, Gigi Chiru, a aflat, cu această ocazie, că în oraş există Cazinoul, pe care, brusc, s-a hotărât să îl salveze, deşi nu ştie de la ce (?!). Chiru nu a găsit de cuviinţă să vorbească despre Cazino când s-au tras semnale de alarmă cu privire la starea lui de degradare. Nici când Primăria a încercat să îl concesioneze pentru ca o firmă privată să îl reabiliteze şi să îl introducă într-un circuit profitabil. Nici când investitorul găsit de Primărie a cedat financiar în faţa „strategiilor” fiscale haotice pe care le improvizează portocaliii de la Palatul Victoria - şefii lui în mijlocul crizei şi a renunţat la concesiunea pe care o câştigase cu bani grei. Între a lăsa clădirea emblematică să se degradeze, a o reabilita pentru a o ceda unei firme care să o exploateze şi a vinde Cazinoul pentru a fi reabilitat de o firmă privată şi pentru a reveni la destinaţia lui iniţială, Primăria propune varianta cea mai puţin costisitoare pentru bugetul local: vânzarea. Despre asta s-a vorbit vineri în şedinţa Consiliului Local Municipal Constanţa.

LA LUPTĂ, DE TREI ORI LA LUPTĂ Nici nu începuse bine şedinţa când s-a înfiinţat, în calitate de cetăţean (neinformat, fie vorba între noi!), Gigi Chiru. El a prezentat trei argumente care, în opinia sa, ar trebui să le scoată consilierilor din cap varianta vânzării Cazinoului. Unul dintre ele: că în Cazino ar trebui făcută o cafenea sau salon de evenimente, de nunţi... (o idee răsărită probabil din experienţa de patron de restaurant a pedelistului!). Al doilea, că ar fi vicii de legalitate în vânzarea unui obiectiv precum Cazinoul. Şi al treilea, că românii s-au jertfit pentru simboluri. Toate cele trei motive au fost demolate imediat de către viceprimarul Constanţei, Decebal Făgădău, care i-a explicat pedelistului că Primăria nu poate fi angajată în activităţi generatoare de profit de genul cafenelelor sau saloanelor/restaurant pentru nunţi. „De ce nu s-a vorbit de acest simbol al oraşului înainte de iniţiativa Primăriei? Există un partid care obturează proiectele noastre pe diverse căi. Dacă domnii aceştia atât de interesaţi erau atât de preocupaţi de Cazino nu ar fi blocat un an şi două luni avizul Ministerului Culturii pentru concesionarea obiectivului când am găsit investitorul privat. Acelaşi Minister al Culturii ar fi putut să numească, timp de un an şi jumătate, un reprezentant în Comisia de Licitaţie pentru Cazino”.

CAZINOUL A INTRAT ÎN PATRIMONIUL PRIMĂRIEI DUPĂ CE, ÎN 2001, RADU MAZĂRE L-A RECUPERAT DE LA FIRMA PRIVATĂ SC LITORAL SA

SIMBOLUL, ÎN DEGRADARE Pentru a dovedi că are susţinere, Chiru a venit însoţit şi de o mână de pensionari aduşi la Consiliu prin maşina de partid, mulţi dintre ei neştiind exact pentru ce. Unii au recunoscut chiar că au fost chemaţi de la partid. Şi Chiru şi pensionarii au dispărut imediat după ce şeful PDL şi-a terminat alocuţiunea?! „Băsisiştii au o mare „calitate”: Tupeul! Să vii în faţa CL cu o mână de pensionari amărâţi cărora Băsescu le-a tăiat pensiile, care nu mai ştiu ce acatiste să dea ca să nu îi mai vadă pe cei care îi chinuie de şase ani, este un tupeu fantastic. Văd că au plecat”, a subliniat Mazăre. Primarul a explicat şi starea de fapt a Cazinoului: „Simbolul Constanţei se va prăbuşi. Nu vorbim de un Cazino aurit. Vorbim de o clădire aflată în stadiu foarte avansat de degradare. Acoperişul este făcut pe bârne de lemn cu paleţi şi pământ. Au început să cadă bucăţi din el. Avem trei variante: Prima: vindem Cazinoul şi cine îl va cumpăra e obligat să îl refacă, să îl introducă în circuitul turistic şi să rămână liber acesului public, aşa cum sunt toate cazinourile în lumea întreagă, întrucât nu există cazino să aparţină statului. A doua variantă este reabilitarea pe banii Primăriei, care se ridică la 10 milioane de euro. Asta înseamnă sistarea asfaltării pe un an sau acordarea alimentelor pentru vârstnici timp de cinci ani. Băsistul ăsta (Chiru – n.r.) e bezmetic şi nu ştie despre ce vorbeşte. Ne zice pe criza asta să dăm 10 milioane de euro din banul constănţeanului ca să facem salon de nunţi, parastasuri şi alte evenimente. Sau să reparăm şi să îl dăm gata făcut unei firme, să facă un Cazino! A treia variantă este să lăsăm Cazinoul să cadă. Pentru că Primăria nu are bani pentru Cazinouri! Statul Român vrea să vândă şi ce mai avem din acţiunile în companiile de petrol, ca să nu mai avem nimic. Statul vinde acum Petrom, Compania Naţională a Huilei, Termoelectrica, Combinatele Turceni, Craiova, Rovinari, Nuclearelectrica. Vinde tot ce se poate vinde, inclusiv rezervele din sol, şi băieţaşul ăsta se dă peste cap că dacă vindem Cazinoul vindem ţara, în timp ce şefii lui de la Bucureşti vând tot. Statul are drept de preempţiune pentru Cazino. Dacă madam Nuţi are bani să îl cumpere şi să îl repare, mă bucur. Mă întreb, un Guvern care taie pensii şi salarii găseşte bani să repare un Cazino doar pentru a-i da cu tifla lui Mazăre?”, a spus primarul.

LA DUBAI, BURJ AL ARAB ESTE O CLĂDIRE PRIVATĂ. LA NEW YORK, WORLD TRADE CENTER NU APARŢINEA MUNICIPALITĂŢII. LA LAS VEGAS, CAZINOURILE SUNT PRIVATE.

Consultare populară

La iniţiativa primarului, în următoarea lună se va desfăşura o campanie de consultare a constănţenilor. În cadrul acestei campanii, locuitorii Constanţei se vor putea exprima pentru una dintre variantele propuse în timpul dezbaterilor pentru salvarea Cazinoului. Primarul Constanţei a declarat că, în funcţie de rezultatul consultării populare, autoritatea locală va vinde Cazinoul pentru ca acesta să fie reparat şi să îşi recapete menirea iniţială, îl va repara din banii constănţenilor, dar renunţând la programe sociale sau de infrastructură sau îl va lăsa să se degradeze iremediabil.

