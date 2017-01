Pe 15 septembrie clopoţelul va suna doar pentru elevi

În urma eşuării discuţiilor pe marginea punerii în aplicare a unei legi a salarizării cadrelor didactice, act asumat de Executiv ca bază a încetării grevei profesorilor de anul trecut, Biroul Operativ al Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţămînt a decis boicotarea începutului de an şcolar prin neparticiparea dascălilor la festivitatea de deschidere. Pe 15 septembrie, unităţile de învăţămînt vor rămîne goale ca şi în timpul vacanţei, în vreme ce mii de profesori vor participa la un miting de proporţii pe străzile Capitalei. Potrivit liderului FSLI Constanţa, Ioana Purcărea, mişcarea de protest la care vor participa şi 200 de cadre didactice constănţene va fi urmată de pichetarea periodică a Palatului Victoria, pînă la rezolvarea doleanţelor dascălilor.

După o vară tumultoasă, dominată de scandalul sustragerii subiectelor la Testele Naţionale, profesori acuzaţi că au încălcat normele deontologice prin supraevaluarea notelor candidaţilor de la examenul de bacalaureat şi declaraţii belicoase din partea ministrului Educaţiei şi Cercetării (MEdC), Mihail Hărdău, care s-a erijat în “îngerul păzitor” al dascălilor care nu îşi iau în serios meseria, sindicatele din educaţie ameninţă, din nou, cu boicotarea anului şcolar. Aflată mai mereu între subfinanţare şi experimente efemere, educaţia românească a ajuns să-şi merite pe deplin renumele de “Cenuşăreasa ţării”. Potrivit reprezentanţilor Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţămînt (FSLI), pe parcursul ultimilor doi ani problema salarizării a fost mai pregnantă ca oricînd şi a adus învăţămîntul românesc în pragul unei crize de proporţii. Sindicaliştii din învăţămînt s-au declarat nemulţumiţi că, în pofida întîlnirilor periodice cu reprezentanţii Ministerului Educaţiei şi Cercetării (MEdC), în vederea evaluării modului de aplicare a prevederilor acordului din 28 noiembrie 2005, rezultatele au întîrziat să apară. Prin documentul semnat în toamna anului trecut, Executivul s-a angajat să asigure în 2006 finanţarea proiectelor şi investiţiilor în sistemul educaţional, astfel încît cheltuielile pentru învăţămînt să atingă 5% din PIB. Pe de altă parte, încetarea grevei generale a fost condiţionată de obligaţia Executivului de a acorda în acest an o majorare salarială de 11,5%. Astfel, profesorii ar fi trebuit să vadă rezultatele primei indexări de 5,5% chiar de la 1 ianuarie, în vreme ce a doua majorare salarială, de 6%, ar fi trebuit aplicată din 1 septembrie. „La momentul respectiv am fost asiguraţi că pînă în 2008, mai ales că România este pe cale să devină membră a Uniunii Europene şi că economia se află pe calea cea bună, personalul din învăţămînt va avea salarii majorate. Legea salarizării ar fi trebuit să fie prezentată în formă finală încă de la începutul lunii aprilie, însă, deşi am trimis mai mulţi reprezentanţi în comisia abilitată să elaboreze proiectul, Executivul ne-a tratat cu indiferenţă şi nepăsare. Anul şcolar bate la uşă, iar promisiunile au fost încălcate”, a declarat preşedintele FSLI Constanţa, Ioana Purcărea.

Liderul sindical constănţean a precizat că în urma întîlnirii Biroului Operativ al FSLI, din data de 30 august, s-a decis boicotarea anului şcolar prin neparticiparea cadrelor didactice la festivitatea de deschidere. Pe lîngă faptul că şcoala nu va începe pe 15 septembrie, în această zi, reprezentanţii FSLI vor participa alături de membrii Federaţiei “Alma Mater” şi “Spiru Haret”, la un marş de proporţii în Bucureşti. “Prin acest marş la care vor trimite 200 de oameni, ne reconsiderăm poziţia faţă de factorii responsabili care ar fi trebuit să rezolve doleanţele profesorilor. În acelaşi timp, începînd din 18 septembrie, în fiecare zi în care se desfăşoară o şedinţă de Guvern vom participa la pichetări periodice, cu sindicalişti din toate judeţele ţării. Pe de altă parte, Ioana Purcărea a precizat că pe parcursul acestei săptămîni are loc întîlnirea liderilor sindicali din Cernavodă, Medgidia, Mangalia, Hârşova şi Cogealac, în vederea definirii planului de acţiune în perioada următoare. “Dacă nu le este frică de politica României, colegii noştri ar trebui să participe la protestul care le va rezolva problemele de care se plîng tot timpul. Am ajuns cu laţul la gît, iar dacă nu continuăm să luptăm pentru drepturile noastre, vom ajunge în situaţia de a renegocia acordul de încetare a grevei generale de anul trecut, cum este cazul Federaţiei Educaţiei Naţionale şi care înseamnă o greşeală imensă pentru stoparea acestei situaţii”, a încheiat Ioana Purcărea.