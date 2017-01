Pe 4 octombrie este sărbătorită Ziua Internaţională a Animalelor

Ziua Internațională a Animalelor (World Animal Day) este sărbătorită, în fiecare an, la 4 octombrie.

În 1931, cu prilejul unei convenții a ecologiștilor care a avut loc la Florența, ziua de 4 octombrie a fost proclamată oficial de către Organizația Internațională pentru Protecția Animalelor ca Ziua internațională a animalelor. Tot într-o zi de 4 octombrie, în 1228, a fost canonizat Sfântul Francisc de Assisi (1182-1226), protectorul animalelor.

Instituirea Zilei Internaționale a Animalelor a fost, la acel moment, un mod de a face cunoscută situația speciilor de animale aflate în pericol de dispariție. Cu timpul a devenit ziua în care se aduce un omagiu tuturor animalelor, din toate țările lumii.

Primele lucrări privind drepturile și protecția animalelor au fost publicate în secolul al XVIII-lea, iar prima lege pentru protecția animalelor s-a numit "Martin's Act" și a fost votată de Parlamentul britanic la 22 iulie 1822. Textul Declarației Universale a Drepturilor Animalelor a fost adoptat de Liga Internațională a Drepturilor Animalelor și de Ligile Naționale Afiliate, în cadrul Întâlnirii Internaționale pe tema Drepturile Animalelor, desfășurată la Londra între 21-23 septembrie 1977. Declarația Universală a Drepturilor Animalelor a fost proclamată în mod solemn, la sediul UNESCO din Paris, la 15 octombrie 1978.

Ziua Internațională a Animalelor este menită să celebreze viața animalelor, în toate formele ei, să contribuie la conștientizarea diverselor roluri pe care animalele le au în viața oamenilor, la manifestarea recunoștinței față de modul în care animalele ne înfrumusețează viața. Nu în ultimul rând, este adus un omagiu atât tuturor necuvântătoarelor, cât și oamenilor care le iubesc și le respectă. Marcarea acestei zile prilejuiește și o rememorare a drepturilor animalelor.

Conform cercetărilor, prezența unor animale de companie este benefică, poate stimula sănătatea fizică și mentală a omului, ajutându-l adesea din punct de vedere emoțional, psihologic și social.

Ziua Internațională a Animalelor este o ocazie specială de a celebra dragostea și respectul nostru față de animale prin activități speciale care să evidențieze importanța lor în lume.

Astfel, cu prilejul Zilei internaționale a animalelor, în lume sunt organizate o serie de evenimente, precum: acțiuni de educare și informare, inclusiv în școli, acțiuni de voluntariat în adăposturi, campanii de sterilizare și de adopție, evenimente de strângere de fonduri, diverse competiții pentru susținerea cauzei animalelor, conferințe, emisiuni de radio și televiziune, ceremonii de binecuvântare a animalelor. De asemenea, iubitorii de animale pot face donații (mâncare, medicamente) pentru adăposturile de animale. Nu în ultimul rând, pot fi organizate marșuri de protest pașnice, spre exemplu pentru creșterea gradului de conștientizare asupra unei probleme specifice privind bunăstarea animalelor, pentru legi privind protecția animalelor etc. Multe manifestări pun accentul pe faptul că educația copiilor trebuie să cultive respectul și dragostea față de animale.

Numărul evenimentelor de acest gen, organizate de diverse instituții, organizații de protecție a animalelor etc., este în creștere de la an la an. Dacă în 2003, spre exemplu, s-au înregistrat 44 de evenimente organizate în 13 țări, în prezent s-a ajuns la aproximativ 1.000 de evenimente organizate în aproximativ 100 de țări.

Și anul acesta sunt programate în întreaga lume numeroase manifestări, dintre care amintim, spre exemplu, ceremonia de binecuvântare pentru animalele de la adăpostul Sarawak SPCA, din Kuching, Sarawak, Malaezia (4 octombrie), promovarea pe Facebook a câinilor cărora trebuie să li se găsească un stăpân (1-4 octombrie, Marea Britanie), concursuri pe Instagram și Twitter intitulate "De ce susțin Ziua internațională a animalelor" (1-4 octombrie, Marea Britanie) etc.

La 2 octombrie 2016, a avut loc în Piața Victoriei din București un eveniment organizat de Federația pentru Protecția Animalelor și Mediului (FPAM) pentru promovarea și susținerea drepturilor animalelor din România. La eveniment au fost avute în vedere toate formele de cruzime față de animale, începând cu abuzurile asupra animalelor sălbatice și continuând cu cele comise în stradă, ecarisaje, laboratoare, circuri, grădini zoologice, abatoare, ferme etc.