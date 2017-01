PE a votat raportul Rovanei Plumb privind feminizarea sărăciei în UE

Parlamentul European a votat, ieri, cu majoritate de voturi, raportul eurodeputatei PSD Rovana Plumb, privind feminizarea sărăciei în UE. Raportul propune o serie de măsuri pentru combaterea sărăciei femeilor europene, atât în general, cât şi ţintit pe categorii vulnerabile, precum mamele singure, femei peste 65 de ani şi cele din zonele rurale.

”Ziua adoptării acestui raport este simbolică, dar asta nu înseamnă că trebuie să ne aducem aminte de femei şi de drepturile lor numai cu ocazia aniversărilor”, a declarat raportoarea, care a precizat că, ”deşi criza ne afectează pe toţi, ea are efecte mai dure pentru femei decât pentru bărbaţi”. În viziunea deputatei europene, statele membre trebuie să ia în considerare dimensiunea de gen în planurile lor de relansare economică. De asemenea, Comisia Europeană şi statele membre trebuie să ia măsurile adecvate de eliminare a inegalităţilor de gen ca parte a strategiei UE 2020. ”Raportul încurajează cu tărie stabilirea unui obiectiv de reducere a diferenţelor salariale de gen cu 1% în fiecare an, pentru a obţine o ţintă de 10% reducere până în 2020. În paralel, este nevoie de acţiuni pozitive pentru a creşte reprezentarea femeilor în procesul decizional la cel mai înalt nivel politic şi economic”, a afirmat ea. Europarlamentarul roman a mai subliniat că nu mai trebuie ignorată violenţa împotriva femeilor, aceasta ducând la marginalizare şi excludere socială. În acest context, Rovana Plumb a atras atenţia asupra folosirii fondurilor structurale, în special a Fondului Social European şi a cerut Comisiei să stabilească un an european de combatere a violenţei împotriva femeilor.

Conform statisticilor prezentate de raport, aproape una din cinci femei europene traieşte în sărăcie, 17% din populaţia feminină totală a celor 27 de state este clasificată ca săracă. Femeile sunt din ce în ce mai afectate sau ameninţate de sărăcie, în special categoriile de femei cu nevoi speciale, cum ar fi femeile cu dizabilităţi, femeile în vârstă şi familiile monoparentale (în special mamele singure şi văduvele cu copii în întreţinere), precum şi grupurile cele mai vulnerabile la excludere, cum ar fi femeile rome, care, conform tradiţiilor, au responsabilitatea exclusivă a activităţilor domestice şi de îngrijire, fapt care le îndepărtează prematur din sistemul de învăţământ şi de pe piaţa muncii şi femeile imigrante. Potrivit Rovanei Plumb, ”sărăcia are o dimensiune 3 G: de gen, geografică şi de generaţie”. În plus, femeile sunt acum victime ale restructurării sectorului public şi ale tăierilor bugetare. Un alt aspect este în general, guvernele promovează măsuri anticriză în principal pentru sectoarele economice care sunt populate majoritar de bărbaţi, precum construcţiile, producţia de maşini s.a.