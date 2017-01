Pe Ana Maria Ferenţ nu o preocupă... moda

Deşi, la ora actuală, toate vedetele sînt preocupate de modă şi de ultimele tendinţe ale sezonului, jumătatea feminină a trupei "Demmo" nu este interesată prea mult de acest aspect. "Nu sînt o victimă a modei, moda pentru mine o fac eu, după bunul meu plac! Nu îmi place să port ceea ce se poartă şi să fiu ca într-o uniformă generală", a mărturisit Ana Maria Ferenţ. În plus, cîntăreaţa susţine că nu este adepta hainelor produse doar de o anumită firmă, eticheta fiind un lucru lipsit de importanţă.

Totuşi, artista are un motiv pentru lipsa sa de interes atunci cînd vine vorba de firme şi de trend-uri. "Merg foarte rar prin magazine, nu am răbdare şi de aceea prefer să merg de două ori pe an în Italia, să îmi cumpăr tot ceea ce îmi place şi cît mă ţine buzunarul! Acest lucru se întîmplă şi din cauza faptului că, în România, nu am relaxarea de care am nevoie cînd ies la cumpărături", a declarat solista trupei "Demmo".