Pe Băsescu îl paşte iar suspendarea

ATAC LA CONSTITUŢIE Pornind de la ideea că Traian Băsesacu nu respectă câtuşi de puţin cartea de căpătâi a ţării, liderii USL Victor Ponta (PSD), Crin Antonescu (PNL) şi Daniel Constantin (PC) au anunţat, ieri, oficial, că declanşează procedura de suspendare din funcţie a şefului statului. Liderii USL spun că aceasta este obligaţia Opoziţiei care trebuie să-i răspundă şefului statului, cel care a declarat că, indiferent de decizia Curţii Constituţionale, nu poate indexa pensiile pentru că nu sunt bani. În timp ce reprezentanţii Puterii spun că măsura este iresponsabilă, de partea cealaltă, Opoziţia crede că este un demers cât se poate de normal, pentru că „domnia” lui Băsescu este un atac la statul de drept. Preşedintele PSD, Victor Ponta, a declarat, ieri, că, în subiectul suspendării şefului statului, esenţial pentru USL este să se ajungă la votul în plenul celor două camere ale Parlamentului, întrucât susţinătorilor lui Traian Băsescu le-ar fi „teamă” de acest moment. Pe de altă parte, Ponta nu a exclus ca Birourile reunite ale Parlamentului să refuze să introducă pe ordinea de zi cererea de suspendare a lui Băsescu. El a adăugat că diferenţa faţă de 2007 este fundamentală, pentru că oamenii vor să-l demită pe Băsescu, care este apărat de nişte parlamentari şantajaţi şi cumpăraţi”. În altă ordine de idei, Ponta a spus că ar fi dispus să demisioneze din Parlament în situaţia în care poporul respinge prin referendum propunerea USL pentru demiterea preşedintelui Traian Băsescu.

RAŢIUNI Pentru cea de-a doua „descălecare” de la Cotroceni a preşedintelui, liderul PNL Crin Antonescu spune că USL nu vrea ca suspendarea preşedintelui Băsescu să fie doar „un moft” sau „o luptă într-o rezervaţie”, ci un demers dezbătut şi susţinut în întreaga societate: „Convingerea noastră, foarte fermă după toate cele petrecute din 6 decembrie 2009 şi până astăzi, este că în România s-a petrecut, în afara Constituţiei, un proces de gravă erodare a statului de drept, de substituire a instituţiilor acestui stat de drept prevăzute de Constituţie şi că, practic, voinţa şi acţiunea politică s-au concentrat în mod neconstituţional în mâna unui singur om. Asta înseamnă un om care dictează Guvernului, care a construit imoral şi ilicit majorităţi parlamentare false şi le dictează, care, aşa cum ne arată ultimele sale declaraţii, nu mai acceptă nici măcar în aparenţă să respecte independenţa Puterii judecătoreşti”.

NORMALITATE Referitor la episodul II al suspendării lui Băsescu, vicepreşedintele PSD Titus Corlăţean a declarat că USL are discuţii pentru întrunirea majorităţii parlamentare care să ducă la realizarea demersului suspendării, „în toate orizonturile politice”. De asemenea, senatorul social democrat de Constanţa Alexandru Mazăre a declarat că ultimele declaraţii ale şefului statului au fost picăturile care au umplut paharul: „Vrem să sancţionăm acest amestec brutal, cu bocancii, al lui Traian Băsescu în justiţie. De când este atributul preşedintelui României să decidă când se fac indexări, când se fac majorări de pensii şi când nu?”. La rândul său, liderul senatorilor liberali Puiu Haşotti a spus că se doreşte o acţiune politică prin care Opoziţia încearcă să arate opiniei publice că este preocupată de situaţia economică, politică şi socială a României, situaţie de care se fac vinovaţi Guvernul Boc împreună cu Traian Băsescu.

PROCEDURI În legătură cu paşii procedurali ce vor urma, o comisie a USL urmează să redacteze, într-o săptămână, cererea de suspendare. Articolul 95 din Constituţie precizează că, „în cazul săvârşirii unor fapte grave prin care încalcă prevederile Constituţiei, Preşedintele României poate fi suspendat din funcţie de Camera Deputaţilor şi de Senat, în şedinţă comună, cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor, după consultarea Curţii Constituţionale.” Propunerea de suspendare din funcţie a şefului statului poate fi iniţiată de cel puţin o treime din numărul deputaţilor şi senatorilor şi se aduce, neîntârziat, la cunoştinţa preşedintelui. Dacă propunerea de suspendare din funcţie este aprobată, în cel mult 30 de zile se organizează un referendum pentru demiterea preşedintelui, mai prevede legea fundamentală. La Camera Deputaţilor, din cele 330 de mandate, USL deţine 151. La Senat, din cele 137 de mandate, USL numără 65. Aşadar, în prezent, USL are în total 216 parlamentari. Pentru depunerea cererii de suspendare sunt necesare 155 de semnături, iar pentru reuşita suspendării, Uniunea trebuie să adune 234 de voturi, adică încă 18 în plus faţă de cele pe care le are deja.