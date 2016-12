„Pe Boc nu l-aş fi angajat nici măcar paznic la şcoală”

Autonumirea primului ministru, Emil Boc, la conducerea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării (MECI) - chiar şi provizoriu - nu este pe placul reprezentanţilor Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa. „Boc, ministru la Educaţie, nu ştiu ce să zic. Eu nu l-aş fi angajat nici măcar paznic la şcoală. Nu-mi amintesc să fi făcut un lucru bun pentru învăţămînt de la numirea sa”, a declarat inspectorul şcolar general, prof. Petrică Miu. Referitor la asumarea Legii Educaţiei, el a precizat că un act normativ de care „depinde viitorul ţării, avînd în vedere faptul că este vorba despre formarea tinerilor”, ar fi trebuit să intre în vigoare după ce ar fi stat cel puţin un an în dezbatere publică. Potrivit inspectorului şcolar general, Legea educaţiei ar fi trebuit să fie cunoscută de absolut toată lumea înainte de intra în vigoare. În plus, Petrică Miu a declarat că, în calitate de prim ministru, Emil Boc ar fi trebuit să gîndească mai întîi strategia de dezvoltare economică a României, pentru următorii ani, iar abia după aceea să facă strategia pe învăţămînt. „Fără o strategie pentru dezvoltarea economică, liceele şi facultăţile româneşti vor produce numai şomeri. De exemplu, ar fi trebuit să zică că, pe următorii doi ani, economia României se va axa pe agricultură şi turism. Şcolile ar fi ştiut atunci că trebuie să formeze specialişti în aceste domenii, iar de pe băncile şcolii absolvenţii ar fi fost absorbiţi pe piaţa muncii. Acum, în loc să contribuie la creşterea economică, absolvenţii-şomeri consumă din bugetul de stat şi nu produc nimic”, a adăugat prof. Petrică Miu. El a adăugat: „Singurul lucru bun pe care Boc l-a făcut, a fost să crească bugetul de stat tot sunîndu-l pe Băsescu să îl întrebe ce mai are de făcut. TVA-ul de la factura telefonică a plătit, probabil, salariul unui profesor. Din păcate, nu a fost suficient de mare pentru a plăti şi restul salariilor”, a mai afirmat inspectorul şcolar general.