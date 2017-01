Pe bricul “Mircea”, o nouă generaţie de lupi de mare

Se spune că viaţa pe mare nu este deloc uşoară, însă pentru cei care iubesc marea, este frumoasă. Aceasta este şi părerea cadeţilor de la Academia Navală “Mircea cel Bătrîn” (ANMB) care au plecat, ieri, în primul marş de instrucţie care va dura pînă pe 18 septembrie. 35 de studenţi ai Academiei Navale şi 47 de elevi ai Şcolii de Maiştri Militari vor străbate, la bordul bricului “Mircea”, Marea Mediterană, Oceanul Atlantic, Marea Nordului şi Marea Baltică. Ca în fiecare an, principalul obiectiv al acestei activităţi constă în dobîndirea tainelor navigaţiei, în condiţii reale, de către viitorii ofiţeri şi maiştri militari de marină. La bordul navei se vor ambarca, pentru diferite etape ale marşului, şi patru cadeţi din Ucraina, Croaţia, Turcia şi Belgia, care se vor instrui în cadrul programului de colaborări internaţionale al ANMB cu instituţiile similare de învăţămînt superior. “La bord se vor afla şi şapte fete. Prezenţa acestora va spori spiritul competitiv. Aici, pe navă, vor avea loc adevărate transformări, se vor forma caractere. Vor fi străbătute 9.000 de mile marine în aproape patru luni. Prin acest tip de acţiuni putem demonstra că învăţămîntul nostru de marină se ridică la standarde internaţionale. Chiar dacă le va fi greu pentru că vor dormi în hamac, vor fi departe de familie şi de cei dragi, vor învăţa tainele mării”, a declarat şeful Statului Major al Forţelor Navale, contraamiral de flotilă Dorin Dănilă. Plecarea navei şcoală “Mircea” a fost un moment emoţionat atît pentru cei care în acest mod şi-au început cariera de marinar, dar, mai ales, pentru cei dragi care s-au adunat, ieri, pe cheu ca să îşi ia rămas bun. “Sînt foarte emoţionată şi, sincer, un pic speriată. Deabia îmi pot stăpîni emoţiile. Îmi va fi greu fără el, dar ştiu că face ceea ce îşi doreşte încă de cînd era mic. Este pentru prima dată cînd pleacă de lîngă noi aşa de departe şi pentru atît timp, dar sînt mîndră pentru că îl văd îmbrăcat în această uniformă frumoasă, îndeplinindu-şi visul”, a spus Elisabeta Feraru, mama unuia dintre cadeţi. Privind în zare, cu chipiul pe cap şi arma pe umăr, viitorii lupi de mare recunosc că nu ştiu ce îi aşteaptă, dar că sînt nerăbdători să înceapă aventura. “Acest marş înseamnă descoperirea Europei, este debutul desăvîrşirii noastre ca marinari. Este o misiune care va dura aproape patru luni şi pe parcursul căreia ne vor aştepta multe lucruri interesante. Sînt foarte emoţionată şi nerăbdătoare să văd şi să aflu cît mai multe lucruri. Acesta este unul dintre motivele pentru care am decis să devin marinar”, a spus Raluca Cioroianu, studentă în anul al II-lea la ANMB. Printre cei care au dorit să le ureze cadeţilor “Vînt din pupa!” s-a numărat şi pirmarul Constanţei, Radu Mazăre. “De fiecare dată cînd mă urc la bordul briculului, simt ceva deosebit în suflet. Aş pleca în voiaj cu ei chiar acum. Eu nu am navigat cu bricul, doar l-am lustruit pe vremea cînd eram student la Universitatea Maritimă Constanţa. Ştiu sigur că aceşti cadeţi vor trăi o experienţă pe care nu o vor uita toată viaţa”, a declarat Radu Mazăre.