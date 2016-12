PE cere îngheţarea negocierilor pentru aderarea Turciei la UE

Parlamentul European a aprobat, joi, o rezoluție cu caracter neobligatoriu prin care se cere îngheţarea negocierilor pentru aderarea Turciei la UE, ca urmare a măsurilor disproporţionate introduse de autoritățile de la Ankara în urma loviturii de stat eșuate din luna iulie, scrie The Associated Press. Legislativul european cere celor 28 de state membre UE să inițieze o ”înghețare temporară” a negocierilor cu Ankara, până când măsurile disproporţionate luate în condițiile stării de urgență din Turcia sunt anulate. Anticipând rezultatul votului, președintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a declarat că ”lupta Turciei pentru stabilitate și viitor nu va fi întreruptă de ridicatul de mâni al europarlamentarilor”. Votul nu are consecințe imediate, însă semnalează opoziția crescândă în Europa față de măsurile tot mai dure luate de Erdogan în urma loviturii de stat eșuate din luna iulie.