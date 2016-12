PE cere o acţiune din partea UE, în privinţa expulzării romilor din Franţa

Eurodeputaţi ai Partidului Popular European au subliniat “necesitatea unei acţiuni mai puternice a UE în scopul integrării romilor”, iar cei din cadrul altor grupuri politice au condamnat acţiunile Guvernului francez, apreciind că “sunt discriminatorii şi contrare legislaţiei UE”, se arată într-un comunicat al Parlamentului European. De asemenea, în cadrul şedinţei de ieri a PE, comisarul pentru Justiţie, Viviane Reding, a apreciat că “este necesară evaluarea legalităţii măsurilor adoptate de Guvernul Franţei”. Comunicatul mai precizează că o rezoluţie cu această temă va fi adoptată astăzi. Secretarul de Stat belgian pentru Afaceri Europene, Olivier Chastel, a atras atenţia asupra “respectării principiilor statului de drept şi drepturilor minorităţilor”, adăugând că “sarcina de a susţine integrarea romilor revine fiecărui stat membru al UE. Trebuie să existe dreptul la liberă circulaţie, iar romii nu pot fi victime ale discriminării”. “Statele membre sunt responsabile pentru asigurarea ordinii şi securităţii cetăţenilor, dar orice măsură trebuie să respecte principiul proporţionalităţii”, a declarat comisarul european pentru Justiţie şi Drepturi Fundamentale, Viviane Reding. Ea a luat notă de asigurările autorităţilor franceze, care susţin că nu doresc să discrimineze romii, dar CE verifică dacă ceea ce s-a declarat corespunde cu realitatea pe teren, a subliniat ea. Reding a adăugat că a identificat o serie de aspecte despre care autorităţile franceze trebuie să furnizeze informaţii suplimentare.

Eurodeputatul ungar Livia Jaroka, din cadrul PPE, a precizat că o hotărâre de expulzare se ia pentru fiecare caz în parte, subliniind că “nimeni nu poate fi expulzat pentru simplul motiv că este rom”. În opinia ei, expulzările colective sunt condamnabile, dar este condamnabilă şi lipsa de acţiune vizând eradicarea sărăciei şi excluziunii sociale în rândul romilor. Integrarea socială a acestora trebuie realizată cu ajutorul unei strategii comune europene, a avertizat ea. Eurodeputatul austriac Hannes Swoboda, din cadrul grupului Progressive Alliance of Socialists and Democrats (S&D), a criticat răspunsul echivoc al Comisiei. “Este scandalos şi aş dori să ştiu dacă autorităţile franceze au încălcat sau nu legislaţia europeană”, a declarat ea, subliniind că “ţări ca Italia sau Ungaria ar putea urma exemplu Franţei”. Eurodeputatul britanic Timothy Kirkhope, din cadrul grupului conservator eurosceptic şi antifederalist European Conservatives and Reformists (ECR), le-a cerut parlamentarilor europeni să aştepte până când Comisia va prezenta o hotărâre formală. “Sarkozy încalcă legislaţia UE, libera circulaţie a persoanelor şi Carta Drepturilor Fundamentale”, a declarat eurodeputatul german Cornelia Ernst. Ea şi-a exprimat insistent dorinţa ca expulzările să înceteze, menţionând cazuri de expulzare a romilor în Austria, Germania şi Italia. “Toate acestea sunt un pretext”, a declarat parlamentarul italian Mario Borghezio, membru al grupului eurosceptic de extremă dreapta Europa Libertăţii şi Democraţiei (EFD), subliniind că “România şi Bulgaria nu au rezolvat această problemă acasă. Romii trebuie să respecte legea, iar cetăţenii europeni sunt victime ale infracţiunilor lor şi nu doresc să aibă vecini romi. Avem nevoie de curaj să spunem toate aceste lucruri”. “Italia, care are 120.000 - 140.000 de romi pe teritoriul său - jumătate italieni şi jumătate din fosta Iugoslavie şi România - se teme să nu fie invadată de romii expulzaţi de curând din Franţa”, susţine “Le Figaro”, observând că autorităţile italiene verifică atent toate maşinile cu numere de Franţa care trec pe la frontiere.