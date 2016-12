Pe cine ar propune Iohannis și Ponta pentru șefia SIE

Șeful statului Klaus Iohannis l-a nominalizat, joi, pe Eduard Hellvig pentru funcția de director al Serviciului Român de Informații, precizând, la acel moment, că propunerea pentru șefia SIE va fi discutată „altă dată”. Publicația online actualmm.ro scrie că președintele Klaus Iohannis și premierul Victor Ponta ar fi de acord să-l susțină pentru funcția de șef al SIE pe Sorin Dugaru, asistent al secretarului general NATO. Conform aceleiaşi surse, președintele și premierul ar fi ajuns la un acord în privinţa numelor pentru cele două servicii în ideea în care Iohannis are nevoie de sprijinul PSD, întrucât PNL nu are majoritate în Parlament. Acesta este motivul pentru care este de aşteptat ca propunerile pentru SIE şi SRI să fie acceptate în Parlament, informează evz.ro. Născut în anul 1964 la Baia Mare, Sorin Ducaru a activat ca reprezentant permanent al României pe lângă Organizația Națiunilor Unite (ONU) – New York (2000-2001), ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Statele Unite ale Americii (2001-2006) și reprezentant permanent al României la NATO (din 2006). În mai 2013 a fost desemnat asistent al secretarului general NATO de către ministrul de externe Titus Corlățean.