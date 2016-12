Pe cine mai surprinde retragerea lui Antonescu?

08:47:22 / 02 Iunie 2014

politicianismul romanesc si partidele

Ceea ce se intampla azi pe scena politica romaneasca nu este ceva nou si nu trebuie sa ne mire . Politicianistii nu sunt producatori de munca ci consumatori . Ei se bazeaza pe faptul ca tara e bogata, poporul e blajin si fura fara grija, duc o viata de paraziti.In Romania tradatorul se numeste geniu,plagiatorul erou,pungasul mare financiar,panglicarul om politic, camatarul negustor,speculantul de idei om cu principii.Judecata poporului s-a pervertit. Partidele sunt simple asociatii de exploatare a tarii fara nici o legatura organica cu viata tarii.Partidele politice sunt adevarate sorcove doctrinare,amestecuri de fragmente de principii de idei luate de-a gata si reprezentatii gretoase in fata electoratului.Toti sunt circari nu politicieni.Partidele, la noi,nu sunt partide de principii,ci de interese personale.Ideile, programele,doctrinele sunt doar pretexte pentru a amagi lumea.Responsabilitatea trebuie sa fie cautata nu numai in partide si politicianisti ci si in lasitatea pasiva a cetatenilor care,cunoscand aceste partide le-au dat votul si care sub povara din ce in ce mai grea a traiului zilnic ,a jafurilor de miliarde ,a destrabalarii si prabusirii insitutiilor statului,n-au reactionat ca sa rastoarne regimurile nefaste .