Sandu Anghel, zis Bercea Mondial, cercetat pentru tentativă la omor calificat după ce şi-ar fi înjunghiat nepotul, a declarat, ieri, în faţa judecătorilor Curţii de Apel Craiova, că este nevinovat. Judecarea recursului formulat de Sandu Anghel împotriva măsurii de arestare preventivă dispusă de Tribunalul Olt a început cu o întârziere de 15 minute, amânarea fiind solicitată de procurorul de şedinţă pentru a studia mai multe cereri depuse de cei şase avocaţi care l-au reprezentat în instanţă pe Bercea Mondial. În faţa completului de judecată, Sandu Anghel a susţinut că este nevinovat şi că nici măcar nu era de faţă în momentul în care a fost înjunghiat nepotul său, Ionuţ Anghel, zis Mercedes. \"Eu am ajuns acolo după zece minute, după ce am aflat de la nişte nepoţi al căror nume nu mi-l aduc aminte. Le ştiu numele în ţigăneşte. Pe cuvânt că nu l-am tăiat eu pe nepotul meu. Cum aş putea să fac asta după ce l-am crescut în casa mea?!\", a susţinut Sandu Anghel în instanţă. Întrebat de judecător de ce crede că este acuzat de nepotul său, Bercea Mondial a răspuns: “Cred că din răzbunare. Sunt în duşmănie cu tatăl lui, iar copiii mei se află de mai mult timp în duşmănie cu ai lui. Copiii mei îi au la mână cu nişte dosare penale şi acum au zis să se răzbune să mă aibă şi ei la mână\". Bercea Mondial le-a mai spus magistraţilor că nu a intenţionat să fugă şi că se afla la Bucureşti, unde a fost prins de poliţişti, pentru o tranzacţie cu un teren pe care ar fi trebuit să-l vândă unor ruşi cu un milion de euro. “Eu, vineri, a doua zi după incident, am fost la Judecătoria Slatina să iau un certificat de grefă, iar apoi am plecat la Bucureşti să vând un teren. Pe drum m-a sunat un comisar să-mi spună că mă aşteaptă să trec pe la Poliţia Judeţeană să dau nişte declaraţii. L-am sunat pe avocatul meu şi i-am spus că vin duminică sau luni dimineaţă, iar el a sunat mai departe la Poliţie. Avocatul m-a sunat şi mi-a spus că nu e nicio problemă, să trec luni”, a mai spus Bercea Mondial în faţa instanţei. La finalul şedinţei, magistraţii au respins recursul lui Bercea Mondial, care rămâne în spatele gratiilor.