Pe drumul muzicii, de la Constanța la Viena

Are 24 de ani și trăiește pentru muzică. Provine dintr-o familie de muzicieni: mama, regretata pianistă Sanda Luca, și tatăl, contrabasistul Vladislav Zodieru, i-au insuflat dragostea pentru muzică de când avea șase ani. De atunci, Aurora Zodieru-Luca s-a perfecționat încontinuu, învățând tainele viorii. A absolvit Colegiul Național de Arte „Regina Maria”, în 2009 a fost admisă direct în anul al II-lea de studiu la Conservatorul Superior de Muzică din Lausanne, Elveția, pe care l-a terminat cu notă maximă și cu felicitările comisiei, iar apoi a făcut un masterat la Universitatea de Muzică din Graz, Austria, la clasa profesoarei Silvia Marcovici. Drumul Aurorei nu se oprește aici, tânăra fiind studentă, în prezent, la prestigioasa Universitate de Muzică și Artele Spectacolului din Viena, capitala Austriei și a muzicii.

Reporter (R.): Vii din ce în ce mai rar în România. Te rețin în Viena și studiile, dar și proiectele tale. Care sunt activitățile culturale din această perioadă care te țin departe de Constanța?

Aurora Zodieru-Luca (A.Z.L.): Am avut norocul să colaborez cu multe orchestre din Viena: și orchestra radio, și orchestra simfonică. Am avut mai multe proiecte de muzică de cameră - cvartet și trio - la Viena. Vara aceasta, am fost invitată să particip la un festival și un masterclass organizate de Filarmonica din Viena. În august, voi cânta cu orchestra Filarmonicii din Viena. Sunt proiecte care se dezvoltă și este o mare bucurie pentru mine că au început să se concretizeze.

R.: Cum se simte o constănțeancă îndrăgostită de muzică în Viena?

A.Z.L.: Viena este capitala muzicii. Este plină de evenimente culturale. Există acolo foarte multe orchestre de primă clasă și mulți soliști foarte buni. Este un mediu care te inspiră foarte mult, care îți dă elan. Nivelul Universității de Muzică din Viena este incredibil, iar profesorii sunt fantastici.

R.: Ori de câte ori vii acasă, la teatru, ca solistă, îl ai pe tatăl tău aproape, pe scenă. Cum e să cânți pe aceeași scenă cu tatăl tău?

A.Z.L.: Să fiu cu tata pe aceeași scenă este fantastic. Și pentru mine, și pentru el, emoțiile sunt foarte mari. Este o bucurie să cântăm împreună. E ceva ce nu poate fi descris în cuvinte.

R.: Recent, pe 19 iunie, ai cântat la Constanța. Cu ce gânduri, pe acasă?

A.Z.L.: Am venit cu gândul de a prezenta publicului constănțean versiunea mea a concertului de Mozart și cu gândul de a cânta, din nou, pe scena constănțeană. A cânta acasă este cea mai mare plăcere a mea.

R.: Vioara la care cânți are o poveste?

A.Z.L.: Este vioara profesorului meu din Viena, Gerald Schubert.

R.: Cât de des reușești, totuși, să ajungi acasă?

A.Z.L.: Sunt implicată în din ce în ce mai multe proiecte, de aceea, din păcate, ajung rar acasă. Dar îmi doresc să ajung cât mai des pe scena din Constanța.

R.: Și cum îți potolești dorul „de acasă”?

A.Z.L.: Avem noroc, în zilele acestea, că mediile de comunicare sunt foarte dezvoltate. Există internetul...