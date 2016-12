Pe “linia moartă” de lux

Omul OK deţine monopolul aprobărilor de tot felul. Practic, în această privinţă, nimic nu mişcă fără aprobarea lui! Totul, dar absolut totul, trece prin filtrul său… Omul OK umblă toată ziua cu o valijoară după el. Gurile rele spun că ar fi vorba de un transport special. Se poate spune şi aşa. Butonul roşu pe care scrie OK reprezintă una dintre sculele multilateral dezvoltate care fac parte din arsenalul preşedintelui judecător. Când i se pune pata, omul nostru îşi asmute haita de lătrăi asupra adversarilor. Butonul roşu din dotare dă orice fel de aprobare. De la mic la mare… În cazul omului nostru, s-a constatat că există o legătură dialectică între butonul roşu şi muştar. În calitate de preşedinte jucător, omul nostru se exprimă adeseori prin… muştar. Cum vine chestia asta? Simplu. De câte ori îi sare muştarul, şi asta se întâmplă destul de des, ameninţă cu butonul roşu. “Bă, zice el, dacă mă supăraţi, în barbă o luaţi”. După caz, limbajul mioritic poate fi uşor colorat. În varianta oficială, mesajul sună simplu: \"Dacă mă supăraţi, dau OK la dosare\". Evident, la cele penale… S-a dus vestea că puterea omului OK se trage din butonul roşu, singurul în măsură să-i facă toate mendrele. În funcţie de adversar, butonul poate fi folosit şi ca bici sau depou. Da, depou. Înţeleg că actualul premier al ţării urmează să fie retras la depou, fiindu-i rezervată o “linie moartă” de lux. Preşedintele jucător a dat deja OK-ul tradiţional. Omul şină, cum i se mai spune premierului, urmează parcursul normal. Aşa cum au păţit-o şi alţii din preajma prezidentului jucător, omul şină urmează să fie garat pe o “linie moartă”, fie ea şi de lux. Depoul prezidenţial este plin de astfel de relicve politice. Desigur, omul şină speră să fie reales în fruntea partidului. E dreptul lui să spere, dar, după cum se ştie, mortul de la groapă nu se mai dezgroapă. Nici chiar prin intermediul butonului roşu… Omul OK vrea să asiste la dedublarea favoritului său. Ca în filmele SF, premierul să gareze singur pe o “linie moartă” de lux, iar şeful de partid, precizez, desprins din acelaşi personaj, să rămână supus şi tandru în fruntea partidului. Dacă omul şină pică de acolo, nu vreau să mă uit, o să-l tragă după el şi pe omul OK. Preşedintele jucător a început să se teamă de buldogi. Suportă cu greu aerul bercenilor şi, mai mult decât atât, face alergie în contact cu praful de marmură. Chiar dacă butonul roşu cu OK se află în mâinile lui, buldogii s-ar putea să fie greu de oprit. După dezvăluirile de la ambasada americană, Românica prinde tot mai mult conturul unui cuibuşor de nebunii. În acest context, omul OK rămâne figura centrală. În jurul său, practic, roiesc toate celelalte personaje de parodie. Este o debandadă de nedescris, ca stare naturală. Pe acest fond de vraişte virilă, este şi firesc ca omului OK să-i iasă orice zbârnă…