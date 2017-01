„Pe litoral mă simt ca la mine acasă”

Reporter: Cum vă simţiţi pe litoral?

Benone Sinulescu: Mă simt excelent pe litoral, ca la mine acasă.

Rep: Ce planuri aveţi la finalul verii?

B.N.: Voi lansa, în curînd, un nou material discografic, care va apărea peste cîteva săptămîni. Albumul este realizat împreună cu celebra trupă „Millenium”, din Republica Moldova, artişti cărora le mai spun şi Îngerii din Chişinău, pentru că sînt ca nişte îngeri. În plus, pe album vor fi şi cîteva reluări, modificate, dar şi noutăţi. Sper ca noul material să ajungă la sufletul ascultătorilor, să încerc să le mîngîi sufletele cu aceste cîntece şi să nu mă opresc aici, să merg mai departe. Voi lansa noul disc la Bucureşti, dar am făcut o promisiune, mai ales că am înţeles că, în acest an, vara se va prelungi, astfel că este posibil să vin să îl lansez şi în staţiunea Jupiter.

Rep: De ce aţi ales să colaboraţi cu trupa „Millenium”?

B.S: Pot să spun că m-am îndrăgostit de „Millenium”, sînt, cu adevărat, formidabili. Sînt perfecţionişti şi... cuminţi din punct de vedere muzical, exact în stilul în care mă... „învîrt” şi eu.

Rep: Cum vi se pare publicul de pe litoral?

B.S: Publicul este cald, ca de obicei, sînt bucuros că am avut timp să vin şi să cînt cîteva piese.

Reporter: Ce părere aveţi despre cei care abordează stilul etno?

B.S: În primul rînd, i-aş sfătui să nu imite pe nimeni, să fie naturali. Ca artist, atunci cînd nu imiţi pe nimeni şi vii cu o noutate, cînd te prezinţi pe tine, este mult mai bine.

Rep: Cum aţi fost primit în străinătate?

B.S: În străinătate am fost primit, întotdeauna, foarte frumos. Eu sînt un slujitor al cîntecului românesc şi am fost bine primit, atît în ţară, cît şi peste hotare. Şi nu aş putea să zic că m-am simţit undeva mai bine decît în altă parte, este valabil şi pentru ţară, dar şi pentru diaspora.

Rep.: Aveţi un mesaj pentru fanii de la malul mării?

B.S: Să aibă parte de multă fericire, dar şi de sănătate!