Pe Litoral, şah la foc automat!

În această perioadă, pe Litoralul românesc al Mării Negre se desfăşoară trei turnee de şah! Cel mai vechi dintre ele este “Trofeul Litoralului”, de la Eforie Nord, ajuns la ediţia a 21-a şi organizat pe trei secţiuni. 99 de şahişti, din România, Rusia şi Serbia, s-au înscris la turneul A rezervat seniorilor. Printre ei se numără 21 de constănţeni, dar şi cunoscutul mare maestru internaţional Mihai Şubă, recent campion european de veterani (jucători cu vârsta peste 60 de ani). Cel mai bun ranking îl deţine marele maestru internaţional George Grigore (CSM Baia Mare). La turneul B (copii sub 10 ani) s-au înscris 97 de concurenţi, iar la turneul C (copii sub 14 ani) participă 46 de sportivi.

Tot la Eforie Nord se mai desfăşoară şi Festivalul Internaţional de şah, ajuns la ediţia a III-a. Participă 50 de şahişti în turneul principal, cel mai important fiind marele maestru internaţional Serghei Tiviakov (Olanda), şi circa 60 de copii, cu vârsta între 10 şi 14 ani, în turneul juniorilor. În fine, Festivalul Internaţional de şah “FISCA” va debuta sâmbătă, la Cap Aurora.