Reprezentanţii Comisariatului Regional pentru Protecţia Consumatorului (CRPC) Constanţa au organizat, ieri, la Jupiter, o nouă consiliere a agenţilor economici de pe litoral. Operatorii economici au primit o serie de atenţionări din partea şefilor CRPC, dar şi recomandări. „Nu aveţi nicio scuză dacă puneţi la consum marfă expirată. Niciodată nu o să vă mîngîi. Autoritatea Naţională a Protecţiei Consumatorilor are menirea să protejeze cetăţenii”, atrage atenţia comisarul şef al CRPC, Bogdan Dima. Pe de altă parte, operatorii economici au precizat că multe dintre acţiunile de verificare sînt prea riguroase şi că inspectorii de control ţin cont de prea multe amănunte. „Nu este normal să fim amendaţi pentru că nu avem în camere perii de pantofi sau ace cu aţă”, s-a arătat indignat un operator economic. În replică, comisarul şef a precizat că orice consumator are dreptul să reclame ori de cîte ori doreşte. Comisarul şef i-a sfătuit pe operatori să desemneze o persoană din partea societăţii respective care să se ocupe strict de reclamaţiile clienţilor. „Dacă va fi cazul, noi vă vom ajuta, îi vom specializa. Sînt convins că aşa, reclamaţiile se vor diminua. Consumatorii nu vor mai veni din prima la noi, în condiţiile în care persoana desemnată pentru a se ocupa de reclamaţii va încerca să rezolve pe loc problemele ivite. Cred că este o idee bună”, a adăugat comisarul şef. Pe de altă parte, adjunctul CRPC, Gheorghe Trandafir, a atras atenţia că, pe litoral se pot strecura loturi mari de produse neconforme. „Eu consider că niciodată nu s-a făcut un abuz din partea echipelor de control ale Protecţiei Consumatorilor”, a adăugat, Gheorghe Trandafir. El a mai atras atenţia că şi în acest an au existat turişti care s-au cazat în camere cu mucegai, cu instalaţii sanitare defecte, dar şi cu alte nereguli. „Prin întîlnirile noastre putem să prevenim situaţiile neplăcute, implicit şi sancţiunile”, a spus Trandafir. Purtătorul de cuvînt al CRPC, Rodica Mocanu, le-a spus agenţilor economici să aibă grijă la temperaturile de păstrare a produselor alimentare, pentru că aşa se ajunge la comercializarea produselor neconforme, dar şi a preparatelor improprii consumului uman.