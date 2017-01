Pe litoral va fi cald în minivacanţa de 1 Mai

Vremea va fi mai caldă decât în mod obişnuit, în această săptămână, în majoritatea regiunilor, însă, începând din 4 mai, temperaturile vor scădea din nou şi sunt posibile ploi însemnate cantitativ, potrivit prognozei Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM). În Dobrogea, în intervalul 28 aprilie - 4 mai vremea va fi caldă, cu maxime care ating, în timpul zilei, 21 de grade Celsius şi minime care ajung, în cursul nopţii, până la 11 - 13 grade C. Începând cu primele două zile ale săptămânii următoare, temperaturile vor scădea cu 2 - 3 grade, dar, ulterior, valorile termice vor creşte uşor, maximele zilei ajungând la 20 de grade C, iar cele ale nopţii până la aproximativ 11 grade. Ploi slabe şi, în general, de scurtă durată sunt aşteptate pe 30 aprilie, dar şi după 4 mai.

LA MUNTE La munte, până pe 4 mai, regimul termic va fi apropiat de cel normal pentru începutul acestei luni, temperaturile maxime ajungând până la 12 - 13 grade, iar cele minime până la 3 - 5 grade C. Vremea se va răci începând cu 5 mai, când se vor atinge până la 7 grade C în cursul zilei, în timp ce noaptea vor fi înregistrate temperaturi apropiate valorii de 0 grade. Între 7 şi 11 mai, vremea se va încălzi, maximele diurne vor creşte până la 12 grade, în timp ce minimele vor atinge 2 - 3 grade C. Şansele de ploi sunt ridicate în tot acest interval, iar cantităţi mai însemnate se pot cumula în jurul datei de 4 mai.