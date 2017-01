Pe Monica Macovei o paște un proces

Fondatorul PC, Dan Voiculescu, este cercetat sub control judiciar în dosarul ICA, motiv pentru care trebuie să meargă zilnic la Inspectoratul Județean de Poliție Ilfov. După ce s-a prezentat ieri la Poliție, Dan Voiculescu a anunțat că va susține un proces împotriva eurodeputatului Monica Macovei. „Este vorba de un proces împotriva doamnei Monica Macovei pentru defăimarea României și, o să mă consult cu avocații mei, pentru subminarea economiei naționale. Doamna Macovei a afirmat de la microfonul Parlamentului European că în România, la referendum, s-au furat milioane (...) de voturi. Între timp s-au deschis 2.000 de dosare, cred, am înțeles că 1.000 au NUP. Se așteaptă terminarea celor 2.000 de dosare și doamna Macovei trebuie să răspundă din ce cauză a defăimat România. Și va răspunde și penal, pentru că există articol de lege pentru asta. Apropo de stat de drept și de democrație... Va fi un proces care va fi intentat de câteva ONG-uri care se ocupă de astfel de activități. (...) O să semnez și eu, nu am niciun fel de problemă”, a declarat Voiculescu. Politicianul a adăugat că nu are confirmarea că acțiunea împotriva Monicăi Macovei a început, dar este de părere că se va întâmpla în zilele următoare.