Pe piaţa din România, vaccinuri din import care produc reacţii severe!

Blocarea activităţii anumitor linii de producţie a celui mai renumit institut de seruri şi vaccinuri din ţară, dar şi din lume, „Cantacuzino” - începe să aibă impact serios asupra populaţiei. În lipsa unor vaccinuri, România a ajuns să importe, din păcate, seruri care au reacţii serioase asupra pacienţilor noştri. Specialiştii nu au nimic de spus, ridică din umeri şi atât. Sunt neputincioşi în faţa acestor probleme. În ciuda anilor de studii, medicii susţin că nu au ce spune familiilor care au avut ghinionul să-şi vaccineze, de exemplu, nou - născuţii împotriva tuberculozei (TBC) - vaccinarea BCG - bacilul Calmette Guerin. Cristina B., pacientă a Maternităţii private „Isis”, care şi-a vaccinat copilul BCG, este disperată că este nevoită să-şi supună copilul, de doar câteva luni, la un tratament extrem de dur din cauza reacţiilor adverse puternice ale vaccinului BCG. E adevărat că multe dintre ţări au şi uitat de existenţa acestui vaccin (de exemplu, în SUA nu se mai foloseşte vaccinarea BCG de rutină, pentru că numărul cazurilor de tuberculoză a scăzut semnificativ), întrucât TBC nu a mai fost de mult întâlnită, însă România continuă să deţină recordul la cazurile de TBC înregistrate. Este o realitate tristă, care însă există în datele statistice mediatizate în întreaga lume. Aşa se face că şi vaccinul BCG este recomandat încă de la naştere. Maternităţile, atât private, cât şi de stat, au procurat vaccinuri cu tulpina Copenhaga, din Danemarca, ce în mod cert are reacţii extrem de virulente.

DOVADA: LA NIVELUL ÎNTREGII ŢĂRI AU FOST RECLAMATE PESTE 25 DE CAZURI ALE UNOR NOU - NĂSCUŢI CE AU AVUT REACŢII ADVERSE POST VACCINALE INDEZIRABILE (RAPI), IAR LA CONSTANŢA, POTRIVIT MEDICULUI EPIDEMIOLOG AL DIRECŢIEI DE SĂNĂTATE PUBLICĂ JUDEŢEANĂ CONSTANŢA, IBRAM SUZAN, AU FOST ÎNREGISTRATE, ÎN TOTAL, ŞASE CAZURI RAPI.

MEDICII AU FOST PUŞI ÎN GARDĂ! Directorul medical al Spitalului de Pneumoftiziologie Palazu Mare, dr. Elena Danteş, a declarat că vaccinul produs de „Cantacuzino” nu a determinat asemenea reacţii nou - născuţilor, şi că, acum, acest vaccin cu tulpina Copenhaga are reacţii adverse post - vaccinale indezirabile. Ea spune că părinţii nu trebuie să intre în panică dacă nou - născuţii au asemenea reacţii, ci să meargă la medic pentru un consult de specialitate, pentru luarea unor măsuri, la nevoie. Întrucât se ştia de reacţiile vaccinului din import, direcţiile de sănătate publică din ţară, centrele regionale de sănătate publică Bucureşti, Cluj, Iaşi şi Timişoara au primit şi protocolul privind managementul cazului de RAPI la vaccinul BCG.

PROTOCOL PRIVIND MANAGEMENTUL RAPI LA VACCINAREA BCG Astfel, în cazul în care copilul care a fost vaccinat BCG prezintă simptome printre care adenopatie (afecţiune care se manifestă prin inflamare) axilară cu cel puţin un ganglion (umflătură) cu diametrul de cel puţin 1,5 cm şi/sau adenopatie subclaviculară cu acelaşi diametru şi/sau adenopatie laterocervicală cu acelaşi diametru, limfadenită (boală care constă în inflamarea ganglionilor limfatici) necrozantă (cangrenă) etc. - va trebui solicitat, în mod obligatoriu, un consult pneumoftiziologic înainte de instituirea oricăror măsuri terapeutice antituberculoase. „Instituirea tratamentului antituberculos va fi făcută doar de medicul pneumoftiziolog”, explică dr. Danteş. Nu în ultimul rând, medicii au fost atenţionaţi că înainte de solicitarea consultului pneumologic va fi efectuată radiografia pulmonară standard.

MEDICII CURANŢI AU FOST OBLIGAŢI SĂ RAPORTEZE RAPI MEDICILOR EPIDEMIOLOGI DIN CADRUL DIRECŢIILOR DE SĂNĂTATE PUBLICĂ JUDEŢENE ŞI A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Medici curanţi din Constanţa sunt ferm convinşi că numărul copiilor cu reacţii la vaccinul cu tulpina Copenhaga este cu mult mai mare, însă nu toţi părinţii îşi permit să-şi ducă bebeluşii la medic pentru orice problemă de sănătate. S-a putut constata că, la Constanţa, cele mai multe cazuri sunt ale copiilor care au venit pe lume la cele două maternităţi private: „Euromaterna” şi „Isis”. „Maternităţile nu au nicio vină, trebuie să se ştie acest lucru. Ei au procurat vaccinul acceptat de Ministerul Sănătăţii şi atât. Este un vaccin care are, într-adevăr, o reacţie mult mai virulentă faţă de cel care era produs de Cantacuzino”, a spus directorul medical al Spitalului de Pneumoftiziolgie Palazu Mare.

CHIAR ŞI CU ACESTE RISCURI, MEDICII RECOMANDĂ VACCINAREA BCG Chiar şi cu aceste riscuri, recunoscute, în scris, de specialişti, medicii recomandă vaccinarea BCG. De ce? Cifra cazurilor de TBC este îngrijorătoare în opinia specialiştilor, chiar şi în rândul copiilor, aşa că singura metodă de prevenire a bolii rămâne vaccinarea. Nu demult, reprezentanţi ai Fundaţiei Romanian Angel Appeal atrăgeau atenţia, într-o publicaţie naţională, că “în ţara noastră, patru persoane mor zilnic din cauza TBC. Este ca şi cum am avea în fiecare an o revoluţie sângeroasă ca cea din \'89 sau un cutremur devastator ca cel din \'77”. Ţara noastră se află pe primul loc în UE în ceea ce priveşte numărul de cazuri de TBC. În prezent există aprox. 30.000 de persoane care suferă de această boală, iar în fiecare an apar 18.000 de noi cazuri şi 1.500 de persoane care mor din această cauză. TBC se transmite pe cale aeriană, de la o persoană bolnavă la una sănătoasă, prin intermediul picăturilor de salivă eliminate prin tuse, strănut, vorbit, cântat. “Orice persoană, indiferent de condiţia socială, este expusă riscului de a se infecta dacă inspiră aerul care conţine picături de salivă cu microbi. Cu alte cuvinte, oriunde mergem, oricine suntem - muncitori, personal medical, profesori, avocaţi, persoane asistate social, diplomaţi, şomeri, elevi, studenţi - suntem expuşi, zi de zi, aceluiaşi risc de a lua boala”, avertizează directorul general al Fundaţiei Romanian Angel Appeal, dr. Silvia Asandi.

ROMÂNIA TREBUIE SĂ INTRE ÎN ALERTĂ! România trebuie să intre în alertă de TBC, spuneau, nu demult, experţii Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, care trăgeau un semnal de alarmă cu privire la numărul mare de cazuri. Aşa cum se precizează în literatura de specialitate, o persoană bolnavă poate infecta, în medie, 10-15 oameni anual. În România, evoluţia TBC-ului ţine de ignoranţa bolnavilor şi de lipsa tratamentelor potrivite, aprecia reprezentantul organizaţiei pentru Europa, Askar Yedilbayev, care recomanda oficialilor din Bucureşti să ia măsuri urgente pentru că există foarte multe cazuri nedeclarate.

Soluţia recentă propusă de Ministerul Sănătăţii privind salvarea Institutului „Cantacuzino” (în prag de faliment) este ca Antibiotice Iaşi să investească în unitatea de producţie şi să preia şi Unifarm, creând astfel o structură de producţie şi distribuţie a medicamentelor, vaccinurilor şi imunomodulatoarelor. „Vom crea, astfel, o structură de producţie şi de distribuţie. Antibiotice Iaşi investeşte şi devine acţionar al Institutului „Cantacuzino” pe producţie şi cercetare”, a spus, de mult, ministrul Sănătăţii, dr. Vasile Cepoi. Demnitarul a spus că noua structură va pune în funcţiune, mai întâi, producţia de vaccinuri, iar apoi, în doi ani, va fi preluată şi producţia imunomodulatorilor Cantastim, Polidin şi altele. „Cantacuzino”, care se număra printre cei mai apreciaţi producători de imunologice din lume, şi-a început declinul în februarie 2010, după ce Agenţia Naţională a Medicamentului i-a retras autorizaţia de punere pe piaţă a produselor injectabile, inclusiv a vaccinurilor, întrucât îi expirase standardul de bune practici de fabricaţie. În aceste condiţii, unele programe naţionale de imunizare au fost blocate timp de mai multe luni, iar autorităţile au fost obligate să importe vaccinuri.