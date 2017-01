Pe piaţa românească vor apărea mai multe bănci

Deşi în ultima perioadă, băncile răsar precum ciupercile, iar tot mai multă lume îşi face un credit pentru maşină şi casă, cardurile fiind deja un instrument de zi cu zi, piaţa bancară românească este departe de a fi ajuns la un nivel de dezvoltare matur, la nivelul celui european. Motiv pentru care, în următorii trei ani, vor apărea tot mai multe bănci, iar volumul de credite şi alte servicii bancare se va majora substanţial. Potrivit analiştilor grupului bancar UniCredit, cel mai mare din regiunea din Sudul şi Estul Europei, românii au cele mai puţine credite şi beneficiază de cele mai puţine servicii bancare dintre ţările din regiune. Motivul îl constituie faptul că, pînă în urmă cu cîţiva ani, existau destul de puţine bănci în România, dobînzile erau foarte mari, iar veniturile populaţiei prea mici pentru a putea contracta credite. Acum, situaţia s-a schimbat destul de mult: dobînzile au scăzut foarte mult, situîndu-se, în cazul creditelor ipotecare, la niveluri asemănătoare celor din ţările europene, în timp ce numărul băncilor a crescut semnificativ. Singurul impediment major în calea dezvoltării puternice a sectorului bancar rămîn veniturile încă destul de reduse ale românilor, puţini permiţîndu-şi să contracteze credite de valori mari.

În ciuda dezvoltării puternice a sectorului bancar din ultimii ani, România are, în continuare, un potenţial imens de creştere a acestei pieţe, inclusiv în privinţa volumului de credite şi de servicii bancare acordate populaţiei, a declarat Fabio Mucci, economist în cadrul băncii UniCredit, cu ocazia prezentării studiului “Sistemul bancar din Europa Centrală şi de Est în 2006 şi rolul jucătorilor internaţionali”. Potenţialul de dezvoltare puternică a pieţei bancare româneşti, dar şi din alte ţări din Europa Centrală şi de Est, este determinat de gradul încă foarte scăzut de intermediere financiară din ţara noastră, mai precis de volumul de credite şi depozite, raportat la numărul de locuitori. România are cele mai redus grad de bancarizare din regiune, ceea ce înseamnă că există încă un potenţial foarte mare pentru bănci de a-şi dezvolta noi unităţi şi de a acorda noi credite, spune Mucci. Nivelul de intermediere bancară a României în 2006 era de numai 58% din PIB, faţă de o medie europeană de 214%. Analiştii bancari estimează că, în următorii trei ani, volumul creditelor de consum acordate populaţiei va creşte în medie cu aprox. 35% anual, în timp ce creditele ipotecare se vor majora cu peste 30% pe an. În următorii doi ani, creditele de consum vor creşte mai rapid decît cele ipotecare, însă pe termen mediu, împrumuturile pentru locuinţe vor înregistra o ascensiune mult mai mare, apreciază analiştii UniCredit. În România, se estimează că băncile vor obţine, în următorii ani, profituri nete în medie de peste 13% pe an.