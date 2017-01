Pe principiul „Construieşte acolo unde vinzi”, fabricile auto se mută în Asia

Două treimi, respectiv 67, din cele 102 de noi fabrici auto anunţate că vor fi construite în perioada 2013 - 2020 la nivel global vor fi în Asia, în vreme ce Europa încă suferă din cauza capacităţii de producţie auto excedentare, arată datele unui raport realizat de PwC. Analiştii anticipează o creştere de 53%, din 2013 până în 2020, a vânzărilor de maşini noi, până la 29,6 milioane de vehicule uşoare - ceea ce echivalează cu 10,3 milioane de unităţi suplimentare. "O creştere de o asemenea magnitudine este posibilă doar în China, ţara cu cea mai numeroasă populaţie, mulţi dintre chinezi urmând a cumpăra un autoturism pentru prima oară. Producătorii auto chinezi vor fi primii beneficiari ai acestei creşteri, însă în aceeaşi măsură vor profita şi producătorii japonezi, coreeni, dar şi cei europeni şi americani", se arată într-un comunicat al companiei de consultanţă. După o uşoară creştere în 2011 şi una mai robustă, de 7,1%, în 2012 (până la 15,5 milioane de unităţi), vânzările de maşini noi în China au crescut puternic în 2013, cu o rată anuală de peste 15%.

FABRICILE AUTO FUNCŢIONEAZĂ SUB CAPACITATE În timp ce piaţa auto asiatică este în plină expansiune, cea europeană se confruntă cu un exces de capacitate de producţie. Analiza arată că 13 fabrici auto din Europa, care au capacitate minimă de 100.000 de automobile pe an, funcţionează la sub 50% din capacitate - mult sub pragul de profitabilitate de 75-80%, acest lucru însemnând o capacitate de producţie excedentară de aproximativ 2 milioane de unităţi, cu implicaţii negative asupra structurii costurilor de producţie. "Chiar dacă cererea auto ar înregistra o revenire puternică la nivel european, nu e nicio îndoială că Europa - şi în special Europa de Vest - este o piaţă saturată, iar capacitatea de producţie ar trebui ajustată. Unii producători auto au închis deja fabrici - ceea ce a generat reacţii negative din partea angajaţilor şi a sindicatelor. Altă strategie de ajustare a fost, în mod paradoxal, mutarea unor linii de producţie înapoi în Europa. Este vorba de clasica strategie „Construieşte acolo unde vinzi”", potrivit sursei citate.

CHINA CONDUCE DETAŞAT PwC se aşteaptă ca, până la sfârşitul acestui deceniu, capacitatea de producţie a fabricilor rămase în Europa să ajungă din nou la nivelul mediu de 80%. "Producătorii auto continuă să stea cu ochii pe piaţa chineză, unde vânzările şi asamblările sunt preconizate să crească până la aproximativ 30 milioane de unităţi în 2020. Preferinţele consumatorilor sunt diferite în fiecare piaţă, iar producătorii construiesc unităţi care să satisfacă aceste cereri. Nivelul de personalizare variază de la piaţă la piaţă şi afectează costul de producţie", a declarat, în comunicat, Ionuţ Simion, Tax Partner, lider al echipei de servicii specializate în industria auto, PwC România. În timp ce solicitările pentru diferite modele şi variante sunt într-o continuă schimbare, producătorii auto au nevoie de furnizori care să fie capabili să livreze modulele şi componentele comandate la timp. Totodată, producătorii de echipamente originale (OEM) ar trebuie să fie capabili să producă propriile lor versiuni personalizate, acest lucru presupunând linii de asamblare flexibile, a adăugat Simion.

EUROPA, O PIAŢĂ SUPRASATURATĂ Ciclurile mai scurte de producţie creează alte provocări, cum ar fi creşterea nevoii de a modifica procesele de producţie. Aceasta înseamnă că este important să existe planificare din timp pentru generaţiile viitoare de automobile şi să se aibă în vedere un nivel ridicat de standardizare în platforme şi arhitectura vehiculelor, potrivit PwC. Din 2007 până în 2012, înmatriculările de maşini noi au scăzut în toată Europa, dar au existat diferenţe mari de amplitudine a scăderii. În vreme ce piaţa germană a scăzut cu aproximativ 2%, cea din Grecia s-a diminuat cu 80%, iar cea din Portugalia - cu 53%. În acelaşi timp, piaţa spaniolă a coborât cu 57%, iar cea italiană - cu 44%. Chiar dacă scăderea pieţei franceze, de 8%, pare modestă prin comparaţie, declinul total din aceste trei pieţe (Franţa, Italia şi Spania) a fost de 2,1 milioane de unităţi, faţă de scăderea de doar 60.000 de unităţi din Germania. "Aceste diferenţe explică în mare măsură evoluţiile diferite ale producătorilor auto europeni, cei francezi şi italieni suferind mai mult din cauza scăderii abrupte a pieţelor de origine decât cei germani. Un alt dezavantaj a fost expunerea redusă a producătorilor din Franţa şi Italia pe cele mai dinamice pieţe auto din ultimii ani - SUA şi China", se mai arată în comunicat.