LIGA A II-A LA FOTBAL

Sâmbătă sunt programate meciurile din etapa a 2-a a play-off-ului şi play-out-ului Seriei a 2-a a Ligii a II-a la fotbal - play-off, ora 11.00: FC Olt - Metalul Reşiţa, CSM Rm. Vîlcea - ASA Tg. Mureş; ora 16.00: CS U. Craiova - Gloria Bistriţa (în direct la TVR1). Clasament play-off: 1. CS U. Craiova 20p, 2. ASA Tg. Mureş 18p, 3. Gloria Bistriţa 17p, 4. Metalul Reşiţa 13p, 5. CSM Rm. Vîlcea 13p, 6. FC Olt 9p; play-out, ora 11.00: Minerul Motru - FC Bihor, Olimpia Satu Mare - CS Mioveni. Meciul FCU Craiova - UTA va fi omologat cu victoria oaspeţilor, 3-0 la “masa verde”, după ce craiovenii s-au retras din campionat. Clasament play-out: 1. CS Mioveni 23p, 2. Olimpia Satu Mare 21p, 3. FC Bihor 18p, 4. UTA 12p, 5. Minerul Motru 8p, 6. FC U. Craiova 6p.

FLORIN MARIN, SUSPENDAT DOUĂ ETAPE

Antrenorul formaţiei Astra Giurgiu, Florin Marin, a fost sancţionat cu două etape de suspendare şi 360 de lei penalitate sportivă de Comisia de Disciplină a FRF, a anunţat, vineri, site-ul oficial al Ligii Profesioniste de Fotbal. Sancţiunea a fost dictată ca urmare a depăşirii neregulamentare a spaţiului tehnic de către Florin Marin la partida Astra Giurgiu - Petrolul Ploieşti, disputată la 16 aprilie, în manşa secundă a semifinalelor Cupei României. Eliminat în aceeaşi partidă, jucătorul Vlăduţ Morar (Petrolul Ploieşti) a fost sancţionat cu o etapă de suspendare şi 740 lei penalitate sportivă.

SUSPENDĂRILE LUI COMAN ŞI LAZĂR AU FOST ANULATE

Comisia de Disciplină a FRF a admis, vineri, cererile de revizuire înaintate de jucătorii Dănuţ Coman (Astra Giurgiu) şi Valentin Lazăr (Dinamo), anulând astfel suspendările de trei, respectiv două etape dictate la precedenta şedinţă. Membrii comisiei au stabilit că jucătorii rămân doar cu penalităţile financiare, după cum urmează: Coman - 7.500 de lei şi Lazăr - 6.800 de lei.

TITO VILANOVA A ÎNCETAT DIN VIAŢĂ

Fostul antrenor al echipei FC Barcelona, Tito Vilanova, care a fost nevoit să renunţe la funcţie din cauza unui cancer la glanda parotidă, a încetat din viaţă vineri, la Barcelona, la o zi după ce a fost supus unei intervenţii chirurgicale, a anunţat familia tehnicianului, informează „Mundo Deportivo“. „Cei care iubesc FC Barcelona au primit, în această zi de vineri, cea mai urâtă şi dureroasă veste: moartea lui Tito Vilanova, ce a survenit după ce antrenorul a fost operat ieri (n.r. - joi) de urgenţă după ce starea sa se agravase rapid. Familia a anunţat tristul deznodământ”, a notat jurnalul spaniol. Preşedintele FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, şi-a exprimat durerea după decesul fostului tehnician al echipei spaniole, mulţumindu-i acestuia pentru tot ce i-a învăţat pe catalani şi calificându-l drept un exemplu atât în plan personal, cât şi în cel sportiv. „Tito Vilanova, un exemplu ca om şi un exemplu în plan sportiv. Mulţumim pentru tot ce ne-ai învăţat. Odihneşte-te în pace”, este mesajul postat de Bartomeu pe reţelele de socializare. FC Barcelona a notat, pe site-ul oficial, că va organiza un spaţiu la stadionul “Camp Nou” unde fanii să îi poată aduce omagiu lui Vilanova. „Cu imensă durere, FC Barcelona anunţă că Francesc Tito Vilanova i Bayo a plecat dintre noi astăzi (n.r. - vineri), la vârsta de 45 de ani. El a încetat din viaţă în această după-amiază, după ce a pierdut lupta cu boala, pe care a început-o în 2011”, a anunţat gruparea catalană. FC Barcelona a precizat că familia lui Vilanova a cerut să i se respecte intimitatea în aceste momente dureroase. Potrivit presei catalane, Vilanova a fost internat vinerea trecută, iar joi seară a fost operat, el fiind în stare gravă. În vârstă de 45 de ani, Vilanova a fost operat în 20 decembrie 2012, la spitalul Vall d’Hebron din Barcelona, după ce i-a fost detectat un ganglion la doi centimetri de locul în care i-a fost extirpată o tumoră, în 2011. Vilanova a suferit, în noiembrie 2011, o operaţie în cadrul căreia i-a fost îndepărtată o tumoră de la glanda parotidă. În ianuarie 2013, Vilanova a plecat la New York, unde a stat două luni pentru a urma un tratament. În iulie 2013, el a fost nevoit să renunţe la funcţia de antrenor, FC Barcelona numindu-l la conducerea echipei pe argentinianul Gerardo Martino.

ANGLIA DOREŞTE SĂ ORGANIZEZE FINALA EURO 2020

Federaţia Engleză de Fotbal (FA) a transmis la UEFA dosarul de candidatură a Stadionului „Wembley“ din Londra pentru găzduirea semifinalelor şi a finalei Campionatului European de fotbal din 2020, informează BBC. Sursa citată precizează că Scoţia şi Ţara Galilor au transmis dosare de candidatură pentru meciuri din grupele competiţiei. În cursul acestei săptămâni, Franţa, Cehia şi Polonia au anunţat că renunţă la candidaturile lor pentru EURO 2020. Şi dosarul de candidatură a oraşului Bucureşti a fost transmis, joi, la UEFA. Forul european va anunţa, sâmbătă, care sunt oraşele ce se vor lupta pentru a deveni cele 13 gazde ale competiţiei din 2020. Comitetul Executiv UEFA va desemna oraşele alese la 25 septembrie.

DFB A OFICIALIZAT CANDIDATURA ORAŞULUI MUNCHEN PENTRU EURO 2020

Federaţia Germană de Fotbal (DFB) a oficializat, vineri, candidatura oraşului Munchen pentru organizarea unor meciuri din cadrul Campionatului European din 2020, competiţie ce va avea loc în 13 oraşe din tot atâtea ţări. „Suntem convinşi că am pus la punct o candidatură excelentă, în coordonare cu partenerii noştri (Guvernul federal, Primăria din München...) şi sperăm să convingem UEFA datorită structurilor noastre de nivel mondial şi entuziasmului fanilor”, a declarat secretarul general al DFB, Helmut Sandrock. Munchen candidează pentru două opţiuni: prima - semifinalele şi finala, iar a doua - trei meciuri din grupe şi un sfert de finală.

FRANŢA NU MAI VREA MECIURI DE LA EURO 2020

Preşedintele Federaţiei Franceze de Fotbal, Noël Le Graët, a anunţat, vineri, că Franţa a retras candidatura oraşului Lyon pentru organizarea de meciuri la EURO 2020, care se va disputa în 13 oraşe din tot atâtea ţări. „Vreau să-i spun preşedintelui UEFA, Michel Platini, că ne retragem candidatura”, a declarat Le Graët într-o conferinţă de presă de prezentare a calendarului EURO 2016, care va fi găzduit de Franţa. „2016 este un cadou magnific făcut Franţei. În numele solidarităţii, este normal să lăsăm şansa altor oraşe şi ţări europene pentru 2020”, a adăugat Le Graët. „Mă bucur pentru această decizie înţeleaptă”, a afirmat, la rândul său, Platini. Franţa a propus în septembrie 2013 candidatura oraşului Lyon pentru a găzdui trei meciuri din faza grupelor şi unul din optimi.

ELVEŢIA A RETRAS CANDIDATURA ORAŞULUI BASEL PENTRU EURO 2020

Federaţia Elveţiană de Fotbal a anunţat, vineri, că a retras candidatura oraşului Basel pentru găzduirea unor meciuri din cadrul Campionatului European din 2020. Elveţia, care a găzduit împreună cu Austria ediţia din 2008 a Campionatului European, consideră că UEFA va prefera ţările care nu au avut ocazia de a organiza competiţia continentală în ultimii ani. „Am considerat că ţările care au organizat Campionatul European în ultimii 12 ani au, în cel mai bun caz, şanse slabe de a fi alese pentru EURO 2020”, a declarat preşedintele federaţiei elveţiene, Peter Gillieron. „De aceea, nu vrem să investim financiar şi să implicăm autorităţile politice în van”, a adăugat secretarul general al forului, Alex Miescher.

SCOLARI A ANUNŢAT NUMELE A OPT JUCĂTORI PENTRU TURNEUL FINAL AL CM

Selecţionerul Braziliei, Luiz Felipe Scolari, a anunţat numele a opt jucători din totalul de 23 care vor fi convocaţi pentru turneul final al Campionatului Mondial de fotbal din acest an: Thiago Silva, David Luiz, Julio Cesar, Fred, Willian, Oscar, Paulinho şi Ramires. Întrebat despre căpitanii de echipă, la congresul „Fotbal şi Psihologie“ de la Sao Paulo, Scolari a dat patru nume: fundaşii Thiago Silva (PSG) şi David Luiz (Chelsea Londra), portarul Julio Cesar (Toronto FC) şi atacantul Fred (Fluminense). Scolari urmează să anunţe în data de 7 mai lotul complet de 23 de jucători. La CM din Brazilia, pe care îl va găzdui, Brazilia joacă în Grupa A, alături de Croaţia, Mexic şi Camerun.

AMICAL TURCIA - BRAZILIA, ÎN NOIEMBRIE

Confederaţia Braziliană de Fotbal (CBF) a anunţat că naţionala pregătită de Luiz Felipe Scolari va disputa un meci amical cu reprezentativa Turciei pe 12 noiembrie, la Istanbul. Ora de disputare şi stadionul pe care va avea loc întâlnirea nu au fost date publicităţii. Imediat după turneul final al Cupei Mondiale pe care îl va găzdui în acest an, în perioada 12 iunie - 13 iulie, Brazilia are programat “Superclasicul Americii” împotriva selecţionatei Argentinei, pe 11 octombrie, la Beijing.

DUPĂ VUVUZELA, DIABOLICA VA INVADA STADIOANELE LA CM DE FOTBAL

Diabolica, o trompetă revoluţionară, conform tinerilor creatori belgieni, va invada Brazilia cu ocazia Cupei Mondiale, un milion de exemplare urmând să fie vândute în întreaga lume până la începerea competiţiei, în 12 iunie. Micuţa trompetă telescopică are deja mare succes în Belgia, iar creatorii ei, David dos Santos (31 ani) şi Fabio Lavalle (26), spun că sunt depăşiţi de numărul mare de comenzi din întreaga lume. Aproximativ 300.000 de exemplare au fost deja vândute şi, pentru a susţine ritmul cererilor, 15.000 de Diabolica ies în fiecare zi din fabrica din Madrid unde sunt produse şi pleacă spre Mons, în Belgia, unde trompeta este asamblată. Diabolica produce un sunet de 98 de decibeli, are 12 centimetri şi se poate strânge astfel încât să încapă în buzunarul unei haine. David Dos Santos nu este de acord cu criticile care estimează că, la fel ca Vuvuzela în 2010, Diabolica ar putea afecta atmosfera din stadioane. Vuvuzela este, de altfel, interzisă în stadioane. „Sunetul nu are nimic de a face cu zgomotul produs de Vuvuzela sud-africană, care a fost coşmarul producătorilor de televiziune”, a spus Dos Santos. „În această săptămână am primit comenzi din Ecuador, Mozambic, Columbia şi Angola. Nu se mai opresc”, a declarat Fabio Lavalle, care munceşte până la 18 ore pe zi pentru ca mica sa firmă de 14 persoane să poată face faţă comenzilor. David Dos Santos a precizat că nu se aştepta la un astfel de succes şi a arătat fotografii cu Luis Figo, Ronaldo sau Michel Platini interesaţi de trompeta belgiană. „Sigur Diabolica va face zgomot în Brazilia în această vară”, a adăugat Dos Santos.

S-AU DECIS FINALISTELE FUTSAL CUP

Echipa rusă Dinamo Moscova şi formaţia spaniolă FC Barcelona s-au calificat, joi, în finala Futsal Cup, programată sâmbătă, de la ora 19.30, la Baku, unde va avea loc şi finala mică, de la ora 17.00. Dinamo a trecut în semifinale cu 2-1 de Kairat Alma Ata (Kazahstan), deţinătoarea trofeului, iar FC Barcelona a învins-o cu 8-6, după executarea loviturilor de departajare, pe Araz Naxcivan (Azerbaidjan). La finalul timpului regulamentar, scorul a fost egal, 4-4.

FINALA CUPEI GERMANIEI SE VA JUCA LA BERLIN PÂNĂ ÎN 2020

Stadionul Olimpic din Berlin va găzdui finala Cupei Germaniei până în anul 2020, a anunţat Federaţia Germană de Fotbal. Contractul iniţial trebuia să se încheie anul viitor, dar a fost prelungit pentru încă cinci ani. Stadionul Olimpic din Berlin va găzdui în 2014 finala Cupei Germaniei pentru al 30-lea an consecutiv. Finala din acest an se va disputa la 17 mai, între cele mai bune echipe germane, Bayern Munchen şi Borussia Dortmund.

COLUMBIANUL MEDINA, INCERT PENTRU CM

Fundaşul central columbian al echipei Atletico Nacional Medellin, Stefan Medina, s-a accidentat la gleznă şi este incert pentru turneul final al Campionatului Mondial din Brazilia. În vârstă de 21 de ani, Medina va absenta de pe teren aproximativ două luni. Naţionala Columbiei e posbil să nu se poată baza nici pe atacantul Radamel Falcao (AS Monaco) la CM, după ce acesta a fost operat la genunchiul stâng. Columbia face parte din Grupa C la turneul final, alături de Japonia, Coasta de Fildeş şi Grecia.

TEHNICIANUL ROGER SCHMIDT A SEMNAT CU BAYER LEVERKUSEN

Roger Schmidt, tehnicianul campioanei Austriei, Red Bull Salzburg, a semnat un contract cu Bayer Leverkusen, grupare căreia i se va alătura în această vară, a anunţat, vineri, clubul german. Antrenorul în vârstă de 47 de ani a semnat un acord valabil până în iunie 2016, dată la care urma să expire contractul său cu Salzburg. Schmidt îi va succede lui Sascha Lewandowski, care a fost interimar de la demiterea finlandezului Sami Hyypia, în data de 6 aprilie. „Am analizat piaţa şi ne-am orientat rapid către Roger Schmidt. Viziunea sa de joc este perfectă pentru Bayer Leverkusen”, a declarat directorul sportiv al grupării germane, Rudi Voller. Roger Schmidt se află la conducerea tehnică a echipei Red Bull Salzburg din vara anului 2012.