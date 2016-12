Pe scurt - românii săraci vor plăti taxe mai mici

DECLARAŢII DE DRAGUL DECLARAŢIILOR Prim-vicepreşedintele PNL, Klaus Iohannis, aspirant la o funcţie de ministru în Guvernul USL, îşi pregăteşte intrarea în scenă prin declaraţii. Despre una, despre alta. Ieri, pe lista subiectelor abordate de Iohannis s-a aflat şi impozitarea progresivă. Sau regresivă, depinde de perspectivă. Pentru oficialul liberal, noul impozit diferenţiat de 8, 12 şi 16% este regresiv, dar nu pentru că ar fi un pas înapoi de la curenta cotă unică de 16%, ci pentru că, pornind de la 16%, mergi în jos spre 8% (ne dăm şi noi cu părerea - n.r.). Totodată, „e greu de explicat cum s-ar putea face impozitarea regresivă, având în vedere că se pierd câteva miliarde de lei“, a spus Iohannis, care susţine totuşi ideea coborârii cotei. „Discuţia a fost să nu intrăm într-o schemă de impozitare progresivă, adică să nu mergem de la 16% în sus, că nu este bine. S-a discutat, la un moment dat, intrarea pe o impozitare regresivă, ăsta cred că este un termen corect - plăteşti cu atât mai puţin impozit cu cât câştigi mai puţin“, a punctat Iohannis. Cât despre pierderile la buget, ele nu sunt chiar atât de mari precum s-ar crede. Practic, diferenţa de impozit între 8 şi 16%, spre exemplu, merge în consum, iar statul va încasa TVA. Lucrurile au un mod ghiduş de a se echilibra în economie. Că nu vedem niciodată un echilibru perfect, asta este o altă discuţie. Cert este că impactul bugetar al unei cote diferenţiate de impozit, în funcţie de venituri, ar ajuta foarte mult populaţia săracă a României.

EXCEPŢIE SAU REGULĂ? Premierul Victor Ponta a amintit totuşi că intenţiile privind impozitul diferenţiat pentru anumite categorii de persoane fizice şi reducerea CAS sunt anunţate şi semnate public de trei ani: „Apreciez foarte mult că s-au aflat în sfârşit nişte lucruri pe care le-am stabilit în USL din 2011. Nu creşte cota unică de la 16%, ci rămâne aşa pentru toate societăţile comerciale, iar pentru anumite categorii de persoane fizice defavorizate încercăm să o ducem la 12% şi la 8%. În acelaşi program de guvernare am trecut şi reducerea contribuţiilor de asigurări sociale şi diminuarea TVA. Dacă s-a aflat ceea ce tot am semnat şi am anunţat de trei ani de zile, e bine că ni se face reclamă“. Desigur, premierul Ponta poate să ne ierte că n-am luat de bune toate promisiunile din campanie . Măsurile sunt cuprinse în strategia fiscal-bugetară 2014 - 2015.