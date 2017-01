S-A ÎNCHEIAT DA1 LA VOLEI MASCULIN

Joi, la Galaţi, a avut loc ultimul meci din Divizia A1 la volei masculin, ediţia 2013-2014 - meciul 3 din finala pentru locurile 7-8, în turneul locurilor 5-8. Arcada Galaţi a trecut de Phoenix Şimleul Silvaniei cu 3:1 (25:23, 25:22, 23:25, 25:19), iar cu scorul general de 2-1 a terminat pe locul 7 în clasamentul final, care arată astfel: 1. CVM TOMIS CONSTANŢA (campioană naţională, va participa în Liga Campionilor); 2. CSVM Zalău (va juca în Cupa CEV); 3. Dinamo Bucureşti (va juca în Cupa CEV); 4. SCM U. Craiova (va juca în Cupa Challenge); 5. Unirea Dej (va juca în Cupa Challenge); 6. Ştiinţa Explorări Baia Mare (va juca în Cupa Balcanică); 7. Arcada Galaţi; 8. Phoenix Şimleul Silvaniei; 9. VCM LPS Piatra Neamţ; 10. CSM Bucureşti; 11. Universitatea Cluj (retrogradată în Divizia A2).

PLAY-OFF ÎN DA1 LA VOLEI FEMININ

La sfârşitul acestei săptămâni sunt programate şapte partide contând pentru play-off-ul Diviziei A1 la volei feminin. Iată jocurile de sâmbătă: turneul locurilor 1-4, finala pentru locurile 1-2, meciul 3 (se joacă în sistemul „cel mai bun din cinci partide”): Dinamo Bucureşti - Ştiinţa Bacău, 1-1 scor general (ora 12.00; meciul 4 are loc duminică, tot de la ora 12.00; ambele partide vor fi în direct la Digi Sport); turneul locurilor 1-4, finala pentru locurile 3-4, meciul 3 (se joacă în sistemul „cel mai bun din cinci partide”): CSU Medicina Tîrgu Mureş - CS Volei Alba-Blaj, 0-2 scor general (ora 18.00; meciul 4 are loc duminică, de la aceeaşi oră, doar dacă va fi necesar); turneul locurilor 5-8, finala pentru locurile 5-6, meciul 3 (se joacă în sistemul „cel mai bun din cinci partide”): CSM Bucureşti - CSM Tîrgovişte, 0-2 scor general (ora 18.00; meciul 4 are loc duminică, de la aceeaşi oră, doar dacă va fi necesar); turneul locurilor 5-8, finala pentru locurile 7-8, meciul 2 (se joacă în sistemul „cel mai bun din trei partide”): CSM Lugoj - VC Unic LPS Piatra Neamţ, 0-1 scor general (ora 18.30). Dacă, în urma desfăşurării acestor meciuri din weekend, scorul general va fi egal, 2-2 sau 1-1, întâlnirea decisivă este prevăzută pentru data de 30 aprilie, pe terenul formaţiilor care sunt oaspete acum.

HALEP, ELIMINATĂ LA STUTTGART

Jucătoarea constănţeană de tenis Simona Halep, cap de serie nr. 2 şi locul 5 WTA, a ratat calificarea în sferturile de finală ale turneului de la Stuttgart (Germania), dotat cu premii în valoare totală de 710.000 de dolari. Halep a fost învinsă joi seară, în turul al doilea, cu 7-5, 7-6 (7/4), după o oră şi 34 de minute, de Svetlana Kuzneţova (Rusia), poziţia 29 în ierarhia mondială. Pentru participarea la turneul de la Stuttgart, Halep va primi 55 de puncte WTA şi un cec în valoare de 7.984 de euro.

LN DE HANDBAL MASCULIN

Vicecampioana Ştiinţa Bacău este prima echipă calificată în ultima fază a Ligii Naţionale de handbal masculin, după ce s-a impus, scor 36-25 (20-11), pe teren propriu, în disputa cu Pandurii Tg. Jiu, în a doua partidă din play-off. În primul meci, băcăuanii câştigaseră la Tg. Jiu, scor 40-34. Într-un alt meci din play-off, Dinamo - Potaissa Turda 31-29 (1-0 la general). Următoarele meciuri vor avea loc la 28 aprilie (ora 18.00) şi, dacă va mai fi cazul, la 29 aprilie (ora 18.00), ambele la Turda. Meciurile dintre HC Odorhei şi HCM Constanţa se vor disputa la 29 aprilie (la Odorhei, ora 19.45, Digi Sport), la 3 mai (ora 12.00) şi, dacă va mai fi cazul, la 4 mai (ora 12.00), ambele la Constanţa. Într-un meci din play-out, Steaua Bucureşti s-a impus, scor 27-26, în deplasare, cu CSM Bucureşti şi conduce cu 1-0 la general. Următoarele două jocuri sunt programate la 27 şi 28 aprilie. Sâmbătă şi duminică vor avea loc ultimele meciuri din play-off: HCM Baia Mare - CSU Suceava (23-21 în primul meci) şi CS Caraş-Severin - Poli Timişoara (19-27 în prima confruntare). După încheierea partidelor din această fază, se vor forma câte două grupe: a învingătoarelor, locurile 1-3 şi 7-9, respectiv a învinselor, locurile 4-6 şi 10-12, în urma cărora se va stabili clasamentul final. Aceste meciuri vor avea loc tur-retur, la 1, 4, 15, 18, 22 şi 25 mai.

CS NĂVODARI VA ÎNTÂLNI PE CSUAV ARAD, ÎN DN DE RUGBY

În etapa a 4-a a Diviziei Naţionale de rugby, CS Năvodari va întâlni sâmbătă, de la ora 10.00, pe stadionul “Legmas“, pe CSUAV Arad. Cele două echipe se află la egalitate, cu câte cinci puncte, ocupând locurile 5 (Arad), respectiv 6 (Năvodari), departajarea fiind făcută de punctaveraj.

CUPA ROMÂNIEI LA HANDBAL FEMININ

Cupa României la handbal feminin îşi va desemna duminică, la Tîrgovişte, învingătoarea ediţiei din acest an. Programul jocurilor - sâmbătă, semifinale, ora 11.00: HCM Baia Mare - Corona Braşov, ora 13.00: HCM Roman - SCM Craiova; duminică, ora 11.00: finala mică; ora 13.00: finala mare. Toate meciurile vor fi transmise în direct de Digi Sport 1.

BUDUCNOST PODGORICA ŞI ROSTOV DON VOR PARTICIPA LA BUCHAREST TROPHY 2014 LA HANDBAL FEMININ

Echipele de handbal feminin Buducnost Podgorica, la care joacă Cristina Neagu, şi Rostov Don au confirmat participarea la prima ediţie a Bucharest Trophy 2014, organizată de Clubul Sportiv Municipal Bucureşti. Conform anunţului de vineri al echipei CSM Bucureşti, Buducnost Podgorica (Muntenegru) şi Rostov Don (Rusia) sunt primele formaţii de top din Europa care au confirmat participarea la Bucharest Trophy 2014, turneu organizat la Bucureşti, în perioada 21-24 august. Buducnost Podgorica, la care joacă şi componenta naţionalei României Cristina Neagu, este calificată la Turneul Final Four al Ligii Campionilor, care va avea loc la Budapesta, în 3-4 mai. La rândul său, Rostov Don este una dintre echipele puternice din Rusia, evoluând în acest sezon în Liga Campionilor, în faza calificărilor. CSM Bucureşti a mai precizat că celelalte echipe participate la turneu vor fi anunţate în perioada următoare.

LN DE BASCHET MASCULIN

Vineri s-au disputat primele partide din play-off-ul Ligii Naţionale de baschet masculin: CSU Sibiu - U. Mobitelco Cluj 77-75, BC Mureş Tg. Mureş - BCM Piteşti 76-71 şi CSM Oradea - SCM Craiova 96-58. Întâlnirea CSU Ploieşti - Energia Rovinari s-a desfăşurat vineri seară, după închiderea ediţiei. Următoarele meciuri vor avea loc sâmbătă - ora 18.00: CSU Sibiu - U. Mobitelco Cluj şi BC Mureş Tg. Mureş - BCM Piteşti; ora 19.00: CSM Oradea - SCM Craiova; ora 20.00: CSU Ploieşti - Energia Rovinari. Se joacă după sistemul “cel mai bun din cinci meciuri”.

CORINA CĂPRIORIU, LOCUL 5 LA EUROPENELE DE JUDO

Corina Căprioriu s-a clasat pe locul 5 la categoria 57 kg, la Campionatele Europene de judo de la Montpellier (Franţa). Ea s-a calificat în semifinale după ce a câştigat Grupa D, cu victorii în faţa lui Katinka Szabo (Ungaria) şi Irina Zabludina (Rusia). În penultimul act, a fost învinsă de Automne Pavia (Franţa), iar în lupta pentru medalia de bronz a cedat în faţa portughezei Telma Monteiro. Tot joi, Andreea Chiţu a cucerit medalia de bronz a categoriei 52 kg.

CINCI MEDALII DE AUR PENTRU ROMÂNIA ÎN PRIMA ZI A CM DE KEMPO

Sportivii români au cucerit cinci medalii de aur din cele 28 puse în joc în prima zi a Campionatelor Mondiale de kempo de la Budapesta. Astfel, Alina Pascu şi Mirel Drăgan s-au impus la „self-defense combat“, iar Yamato Zaharia, Costin Macovei, Rinu Traşcă şi Zsolt Balla au câştigat aurul la „submission“. În schimb, campionii en titre Tolea Ciumac şi Aurel Pirtea au fost eliminaţi din primul tur. După prima zi, România se află pe locul 4 în clasamentul pe naţiuni. La Mondialele de kempo de la Budapesta iau parte 482 de sportivi din 34 de ţări. La competiţie a fost prezent şi Marius Vizer, preşedintele Federaţiei Internaţionale de Judo şi al organizaţiei SportAccord.

ÎNCĂ UN EŞEC PENTRU HOCHEIŞTII ROMÂNI LA CM 2014

Naţionala de hochei pe gheaţă a României a fost învinsă de Lituania cu scorul de 5-2 (1-0, 1-0, 3-2), joi seară, la Vilnius, în penultimul său meci din cadrul Campionatului Mondial 2014, Divizia I, Grupa B. Golurile echipei noastre au fost înscrise de Levente Zsok (42:43) şi de Csanad Fodor (58:04), în timp ce pentru baltici au marcat Donatas Kumeliauskas (06:40, 44:53), Arturas Katulis (29:39), Arnoldas Bosas (50:37, 59:32). În clasament, pe primul loc se află Polonia, cu 12 puncte, urmată de Lituania 9p, Croaţia 8p, Marea Britanie 6p, România 1p şi Olanda 0p. Înaintea ultimei etape, Polonia şi-a asigurat promovarea în eşalonul superior (Grupa A). Sâmbătă vor avea loc ultimele meciuri, România urmând să întâlnească Olanda, de la ora 13.00, într-un joc decisiv pentru menţinerea în acest eşalon.

PLAY-OFF ÎN NBA

Două dintre marile favorite la finala NBA - Pacers şi Thunder - continuă să aibă probleme încă din primul tur al play-off-ului, fiind conduse cu 2-1 după primele partide. În schimb, Clippers şi-a revenit după înfrângerea din prima partidă, ajungând la conducerea disputei cu Warriors. Rezultate din play-off-ul NBA: Atlanta Hawks - Indiana Pacers 90-85 (2-1 la general); Memphis Grizzlies - Oklahoma City Thunder 98-95 (2-1 la general); Golden State Warriors - LA Clippers 96-98 (1-2 la general).

PLAY-OFF ÎN NHL

Campioana NHL din urmă cu două sezoane - LA Kings - a reuşit să evite o eliminare ruşinoasă din play-off, impunându-se clar în meciul al patrulea al disputei cu Sharks. Bruins a câştigat şi cea de-a doua partidă din Detroit şi poate obţine calificarea în turul următor dacă se impune în partida de sâmbătă noapte, de pe propria arenă. Rezultate din play-off-ul NHL: Detroit Red Wings - Boston Bruins 2-3 (1-3 la general); Minnesota Wild - Colorado Avalanche 2-1 (2-2 la general); LA Kings - San Jose Sharks 6-3 (1-3 la general).

PHELPS A IMPRESIONAT LA REVENIREA ÎN COMPETIŢIE

Înotătorul american Michael Phelps, sportivul cel mai titrat din istoria olimpică, a lăsat o bună impresie la revenirea sa în bazin, clasându-se pe locul secund în proba de 100 m fluture din cadrul Marelui Premiu de la Mesa (Arizona), prima competiţie la care a participat după JO de la Londra. Clasat pe primul loc în seria sa de calificare, Phelps a trebuit să se mulţumească în finală cu locul secund, fiind devansat de compatriotul său Ryan Lochte, cvintuplu campion olimpic, care s-a impus în 51,93. Phelps, care are în palmares 22 de medalii olimpice, între care 18 de aur, a fost înregistrat cu timpul de 52,13, destul de departe de recordul lumii în această probă, pe care l-a stabilit cu ocazia Campionatelor Mondiale din 2009 (49,82). Înotătorul în vârstă de 28 de ani a obţinut opt titluri olimpice la Beijing, în 2008, înainte de a se retrage după JO 2012 de la Londra, competiţie la finalul căreia afirmase că nu mai doreşte să revină niciodată în competiţie. În toamna trecută, însă, el şi-a reluat antrenamentele sub comanda lui Bob Bowman, antrenorul care i-a fost alături pe parcursul întregii sale cariere, dar spune că nu ştie dacă va concura şi la Jocurile Olimpice 2016 de la Rio. Phelps disputase ultima sa cursă pe 12 august 2012, în finala ştafetei de 4x100 m mixt de la JO 2012, pe care a câştigat-o împreună cu coechipierii săi americani.

AU ÎNCEPUT OPTIMILE LA CM DE SNOOKER

La Teatrul „Crucible“ din Sheffield se află în plină desfăşurare Campionatul Mondial de snooker, ediţia 2014. Ultimul meci din primul tur, încheiat joi seară, a fost câştigat de Neil Robertson (cap de serie nr. 2) în faţa lui Robbie Williams, cu scorul de 10-2, cel mai aspru din 16-imi! Iată programul complet al optimilor de finală, în ordinea tabloului de concurs: Ronnie O’Sullivan (favorit nr. 1) - Joe Perry (16), Shaun Murphy (9) - Marco Fu (8), Barry Hawkins (5) - Ricky Walden (12), Dominic Dale - Michael Wasley, Mark Selby (3) - Ali Carter (14), Alan McManus - Ken Doherty, Judd Trump (7) - Ryan Day şi Mark Allen (15) - Neil Robertson (2). Rezultate parţiale din optimi, înregistrate până vineri seară, la închiderea ediţiei: O’Sullivan - Perry 7-9; Hawkins - Walden 4-4; Selby - Carter 9-7; McManus - Doherty 4-3.