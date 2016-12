Etapa a doua din Liga a VI-a la fotbal

Duminică, în Liga a VI-a la fotbal, sunt programate meciurile din cadrul etapei a doua. Iată partidele (ora 11.00): SERIA NORD: Voința Cochirleni - Pescărușul Gârliciu (ora 14.00); Pescarul Ghindărești - Spicul Horia; Viitorul Târgușor - Dunaris Topalu; Dunărea Ciobanu - Ulmetum Pantelimon (ora 14.00); Înfrățirea Cogealac - Sportul Tortoman; Steaua Speranței Siliștea - Viitorul Cuza Vodă (ora 14.00). SERIA SUD: Trophaeum Adamclisi - Viitorul II Cobadin; AS Carvăn - Sport Prim Oltina (ora 14.30); AS Bărăganu - AS Ciocârlia (se joacă la Lanurile); Marmura Deleni - Olimpia Constanța (se joacă la Pietreni); CS II Agigea - AS Independența; Fulgerul Chirnogeni - Luceafărul Amzacea (ora 14.00); Viitorul Mereni - Inter Ion Corvin (ora 14.00; se joacă la Osmancea).

Boubacar va juca la Astra Giurgiu

Mijlocaşul central Mansaly Boubacar a semnat un contract valabil până în vara anului 2017 cu Astra Giurgiu. Angajamentul va intra în vigoare după efectuarea vizitei medicale, fotbalistul originar din Senegal participând deja la primul antrenament sub comanda lui Marius Şumudică. În vârstă de 27 de ani, Mansally Boubacar, fost fotbalist la Saint-Etienne şi la Dinamo Bucureşti, a venit la Astra din postura de jucător liber de contract.

Italianul Davide Grassi a semnat cu Rapid

FC Rapid București a obţinut serviciile fundaşului italian Davide Grassi, care ar putea debuta la gruparea giuleşteană în meciul de duminică, cu Farul, din etapa a doua a ligii secunde. Grassi a evoluat deja în patru meciuri din acest sezon, pentru VFL Osnabruck, toate ca titular. „Sunt pregătit să joc la Rapid, fizic mă simt foarte bine, jucând deja în patru partide pentru Osnabruck. Am venit la Rapid pentru a face performanță și pentru a readuce echipa în prima ligă. Știu de problemele de la club, însă putem trece peste ele. Pe Dan Alexa îl cunosc din campionatul Ciprului, am jucat contra lui și sunt sigur că va face treabă bună. Știu că Rapid are foarte mulți suporteri și că sunt foarte atașați de echipă. Sper să-i avem alături meci de meci”, a declarat fotbalistul italian. În vârstă de 29 de ani, Grassi a mai evoluat pentru Cattolica, Bonifika, Merida, Sant Andreu, Aberdeen, Sorrento, Triestina, FC Brussels, Dundee United și Aris Salonic.

Real Madrid, Barcelona și Bayern au echipele cele mai scumpe din lume

Real Madrid are cea mai scumpă echipă din lume, după ce jucătorii săi au fost evaluați la 715 milioane euro de către site-ul specializat transfermarket.com, devansând FC Barcelona (657 milioane euro) și Bayern Munchen (559 milioane euro). Cei 23 de jucători din lotul Realului sunt cotați la un total de 715 milioane euro, în creștere față de anul trecut, când valoarea lor era estimată la 685,8 milioane euro. Valoarea medie a jucătorilor din lotul madrilen este de 32,5 milioane euro. Cei mai scumpi jucători ai Realului sunt Cristiano Ronaldo, a cărui valoare de piață a crescut de la 100 la 120 milioane euro, Bale, care se menține, ca și anul trecut, la 80 milioane, în timp ce James Rodriguez a urcat de la 60 la 80, iar Isco de la 35 la 45 milioane euro. Și cota lui Toni Kroos a urcat de la 45 la 50 milioane euro, în timp ce Luka Modrici a scăzut de la 55 la 50 milioane euro. Pe locul 4 între cele mai scumpe echipe din lume se află Chelsea Londra, cu 531 milioane euro.

Antrenorul echipei Saint-Etienne, suspendat şase jocuri

Christophe Galtier, antrenorul echipei Saint-Etienne, fostă adversară a formaţiei ASA Târgu Mureş în Liga Europa, a fost penalizat cu şase meciuri, dintre care trei cu suspendare, după ce a mimat că îi dă o palmă unui jucător la meciul cu Toulouse, din prima etapă a campionatului francez. Dominique Arribage, antrenorul celor de la Toulouse, implicat şi el în incident, a primit două jocuri cu suspendare din partea Comisiei de Disciplină a ligii franceze. Galtier a avut o ieşire nervoasă după ce Aleksandar Pesici (Toulouse) l-a faultat dur, sub ochii tehnicianului, pe Loic Perrin (Saint-Etienne). Antrenorul a intrat pe teren şi a mimat că-l pălmuieşte pe fotbalistul sârb. De aici au pornit o serie de îmbrânceli, care s-au stins după ce arbitrul i-a eliminat pe Pesici şi pe cei doi antrenori. După ce s-a calmat, Galtier şi-a cerut scuze arbitrului, atât pe teren, cât şi la conferinţa de presă. Toulouse a câştigat acel meci, disputat pe 9 august, pe teren propriu, cu scorul de 2-1.

Welbeck a fost operat la genunchi

Clubul Arsenal Londra a anunţat că atacantul Danny Welbeck a fost supus unei intervenţii chirurgicale la genunchiul stâng. Welbeck s-a accidentat la sfârşitul lunii aprilie şi recuperarea sa nu a decurs cum s-a prevăzut, astfel că a fost necesară o operaţie. Danny Welbeck va fi indisponibil câteva luni.

Luka Modrici are probleme cu justiția croată

Internaţionalul croat al echipei Real Madrid, Luka Modrici, a fost interogat într-un caz de corupţie şi evaziune fiscală ce îl vizează pe preşedintele clubului Dinamo Zagreb, Zdravko Mamici. Modrici a fost chestionat duminică în legătură cu detaliile financiare ale transferului său de la Dinamo Zagreb la Tottenham, tranzacţie ce a avut loc în 2008. Potrivit presei croate, în acest caz urmează să fie interogat şi Dejan Lovren, component al echipei FC Liverpool. Lovren a fost transferat în 2010 de Dinamo Zagreb la Olympique Lyon. Biroul Naţional croat de Luptă împotriva Corupţiei îi suspectează pe preşedintele clubului Dinamo Zagreb, Zdravko Mamici, şi pe fratele acestuia, Zoran, că au obţinut ilegal aproximativ 7,7 milioane de euro din transferul lui Modrici. Fraţii Mamici, un înalt responsabil al Federaţiei Croate de Fotbal şi un funcţionar sunt suspectaţi de evaziune fiscală şi de dare şi luare de mită, suma în cauză fiind de mai multe milioane de euro. Fraţii Mamici au fost arestaţi în luna iulie la graniţa cu Slovenia, la revenirea în Croaţia după un cantonament al echipei Dinamo Zagreb. Cei doi au fost eliberaţi, între timp, pe cauţiune. Zdravko Mamici, în vârstă de 55 de ani, considerat cea mai influentă persoană din fotbalul croat, a negat acuzaţiile la adresa sa. La Dinamo Zagreb este legitimat și fundaşul român Alexandru Măţel.

Selecționerul Germaniei exclude dubla participare a jucătorilor săi la EURO 2016 și JO de la Rio

Selecționerul Germaniei, Joachim Loew, consideră că va fi aproape imposibil pentru jucătorii săi să participe anul viitor atât la Campionatul European din Franța, cât și la Jocurile Olimpice 2016 de la Rio de Janeiro, motivând că ar fi un efort mult prea mare pentru un fotbalist să joace la ambele turnee. Internaționalul german Mesut Ozil, mijlocașul lui Arsenal Londra, a declarat recent că și-ar dori să joace la turneul olimpic de fotbal de anul viitor, unde selecționatele participante pot alinia jucători sub 23 de ani, dar și câțiva fotbaliști care depășesc această vârstă. Însă, cu numai o lună înaintea turneului olimpic de la Rio, Germania urmează să participe la EURO 2016, unde speră să-și treacă în palmares și titlul european, după ce anul trecut l-a cucerit pe cel mondial, după turneul final din Brazilia. Loew a precizat că înțelege dorința jucătorilor care vor să participe la turneul de la Rio, deoarece „Jocurile Olimpice reprezintă, desigur, o chestiune emoțională”. „Pentru mine, însă, este de neconceput o participare la ambele turnee”, a mai spus tehnicianul german, explicând între altele că ar fi necesare două faze de pregătire pentru fiecare dintre cele două turnee, timpul fiind însă limitat. Totodată, următoarea ediție a campionatului german va debuta în aceeași lună, august, în care vor avea loc și JO 2016. „Cred că nu ar avea sens. Nu va fi de folos pentru nimeni. Așa că va fi puțin probabil ca acest lucru să se producă, iar prioritatea noastră este EURO”, a conchis Joachim Loew.

Carazo a rămas fără permis pentru un an şi a fost amendat cu 20.000 de euro

Fotbalistul echipei Rayo Vallecano, Antonio Amaya Carazo, a rămas fără permisul de conducere pentru un an şi a fost amendat cu 20.000 de euro, după ce a fost surprins circulând cu 234 de kilometri pe oră, într-o zonă în care limita era de 100 kilometri pe oră. Carazo a fost oprit de poliţie marţi dimineaţă, la ora 8.53, după ce autovehiculul în care se afla, un Porsche Panamera, mergea cu 234 de kilometri la oră, în apropierea localităţii San Martin de la Vega, unde limita era de 100 kilometri la oră. Carazo este coechipier la Rayo Vallecano cu Răzvan Raţ.

Cartonaşul verde va fi folosit în Serie B

Arbitrii vor putea arăta jucătorilor cartonaşul verde la meciurile din al doilea eşalon al fotbalului italian, Serie B, care va debuta în acest weekend. Cartonaşul verde va recompensa actele de fair-play ale fotbaliştilor. La finalul sezonului, acestea vor fi contabilizate, iar cei mai corecţi jucători vor fi premiaţi. Iniţiativa reprezintă o premieră doar la nivelul fotbalului profesionist din Italia, cartonaşul verde fiind deja folosit la partidele din competiţiile de juniori.