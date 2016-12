Constănțenii au cucerit trei medalii la CN de lupte pe plajă

La sfârșitul săptămânii trecute, pe plaja Laguna din Mangalia s-au desfășurat Campionatele Naţionale de lupte pe plajă pentru cadeţi şi juniori, competiţie la care au participat și sportivi legitimați la patru cluburi din județul Constanța: LPS „Nicolae Rotaru” și CS Farul din Constanţa, CS şi CSȘ din Mangalia. Singurele medalii constănțene au fost obținute la cadeți și cadete. Cea mai bună comportare a avut-o Andrei Balaban (CSȘ Mangalia), care a câștigat medalia de argint la categoria +70 kg. Medalii de bronz au obținut Ana-Maria Bunduc (CSȘ Mangalia), la 50 kg, și Răzvan Arnăut (Farul), la 60 kg. Nicoleta Popa (CS Mangalia) a ocupat locul 4 la categoria 60 kg junioare, iar Cătălin Pîrvu (CS Mangalia, 60 kg cadeţi) și Cristian Stoicescu (LPS, 80 kg juniori) s-au clasat pe locul 5 la categoriile respective. În ierarhia pe cluburi, CSȘ Mangalia s-a clasat pe locul 3 la cadete.

„Constanţa Street Play 3x3 Indoor”, la Sala Sporturilor

După „Constanța Street Play Schools Battle”, „Constanța Street Play Battle for Tomis” şi „Constanța Street Play Casino Streetball”, orașul de la țărmul mării va găzdui ultimul turneu al verii de streetball, „Street Play 3x3 Indoor“, care va avea avea loc săptămâna viitoare, pe 12 și 13 septembrie, în Sala Sporturilor din Constanţa. Turneul se va desfăşura la categoriile de vârstă U14, U18, +18 şi +35, atât la feminin, cât şi la masculin. Cele mai mari premii sunt la categoria M+18: 2.400 de lei pentru locul 1, 1.200 de lei pentru locul 2 și 800 de lei pentru locul 3. Competiţia este organizată de Asociaţia Terra Semper Fidelis Perspectivă pentru Viitor şi Asociația Black Sea Equilibrium, în parteneriat cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanţa și Asociaţia Judeţeană de Baschet Constanţa, cu sprijinul Consiliului Judeţean Constanţa şi al Primăriei Constanţa. „Constanţa Street Play 3x3 Indoor” face parte din Săptămâna Europeană a Sportului, eveniment ce are loc în perioada 7-13 septembrie, la nivelul întregului continent, cu participarea a milioane de oameni din cele 28 de ţări membre ale Uniunii Europene, la care se adaugă alte șase ţări europene.

Echipajul feminin de 8+1 al României a ratat calificarea în finala CM de canotaj

Echipajul feminin de 8+1 al României, format din Roxana Cogianu, Iuliana Popa, Mihaela Petrila, Irina Dorneanu, Adelina Cojocariu, Ioana Crăciun, Mădălina Bereş, Andreea Boghian şi Daniela Druncea, a ratat calificarea în finala Campionatelor Mondiale de canotaj de la Aiguebelette (Franţa). Româncele au ocupat locul al treilea în seria întâi, după echipajele din Canada şi Noua Zeelandă, fiind nevoite să evolueze în recalificări. Din păcate, sportivele noastre au terminat pe locul al treilea în recalificări, la 210 miimi de secundă de Rusia, ocupanta locului al doilea, ultimul care a permis accederea în finală, şi la 620 de miimi de secundă de Marea Britanie, câştigătoarea recalificărilor. Echipajele care se vor clasa pe locurile 1-5 la CM vor obţine calificarea la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro din 2016. Ultimele două echipaje paricipante la JO vor fi stabilite după disputarea unor regate de calificare. În proba feminină de 8+1, România este medaliată cu aur la JO din 1996, 2000 şi 2004, cu argint în 1984, 1988 şi 1992, şi cu bronz în 1980 şi 2008.

Înotătorul Robert Glință, campion mondial de juniori, a fost premiat de MTS

Gabriela Szabo, ministrul Tineretului și Sportului, l-a premiat la sediul MTS pe Robert Glință, sportivul care a cucerit medalia de aur la Campionatele Mondiale de înot pentru juniori de la Singapore. Cu această ocazie, Glință a fost felicitat pentru rezultatele sale extraordinare, care îl ridică la statutul de speranță a natației românești. Înotătorul în vârstă de 18 ani, legitimat la CSM Pitești, a obținut medalia de aur în proba de 100 m spate, stabilind un nou record al competiției mondiale, după recordul național de juniori al României. Totodată, el a îndeplinit baremul A de calificare la Jocurile Olimpice de anul viitor, de la Rio de Janeiro.

Tenismanul Andrei Dăescu putea să rateze propria nuntă din cauza US Open

Tenismanul Andrei Dăescu ar fi putut să rateze propria nuntă dacă nu ar fi fost eliminat în primul tur al probei de dublu mixt de la US Open, ultimul Grand Slam al anului, în care a făcut echipă cu Anda Perianu, informează „New York Times”. „O înfrângere la US Open este o oportunitate ratată. Dar pentru Andrei Dăescu, meciul pierdut miercuri a însemnat câştigarea unei soţii, sâmbătă”, când el şi-a programat nunta cu logodnica lui, Loredana, la Bucureşti, fără să realizeze că ediţia din acest an a Grand Slamului american începe cu o săptămână mai târziu decât cea din 2014, a notat publicaţia citată. Fost component al echipei de Cupa Davis a României şi partener la dublu al lui Florin Mergea, Dăescu, în vârstă de 27 de ani, a ajuns pe tabloul de dublu mixt al US Open după ce a primit un wild-card, în urma câştigării unor turnee open. Dăescu, care a absolvit în SUA Universitatea Oklahoma, unde a lucrat cu John Roddick, fratele lui Andy Roddick, a evoluat în echipă cu Anda Perianu, absolventă a aceleiaşi instituţii de învăţământ superior. În vârstă de 35 de ani, Perianu, fostă ocupantă a locului 120 WTA la simplu, a revenit în competiţii la doar câteva luni după ce a născut al doilea copil. Perechea română a pierdut miercuri, în primul tur, cu scorul de 6-2, 6-4, după o oră şi trei minute, în faţa cuplului Anastasia Rodionova / Max Mirnîi (Australia / Belarus), astfel că Dăescu are suficient timp să ajungă în România, la nunta sa. Potrivit sursei citate, tenismanul a declarat că logodnica, membrii familiei şi prietenii lui, mulţi nevoiţi să ajungă la Bucureşti din diferite colţuri ale lumii, ar fi fost de acord să se amâne ceremonia, înţelegându-i ocazia unică de a-şi urma un vis.

Eseul de șase puncte, testat experimental în Țara Galilor

Eseul de 6 puncte va fi testat experimental în acest sezon al campionatului de rugby al Țării Galilor, a anunțat federația galeză, care a primit undă verde de la International World Rugby. În acest experiment, menit să crească spectaculozitatea meciurilor și să favorizeze jocul ofensiv, punctele marcate din dropuri și lovituri de penalitate vor scădea de la 3 la 2. Un eseu transformat va aduce echipei un total de 8 puncte, la fel ca și un eseu de penalizare. Ultima modificare a punctajului a avut loc în 1992, când încercarea a trecut de la 4 la 5 puncte.

Frunza de ferigă de pe echipamentul „All Blacks“ ar putea ajunge pe drapelul Noii Zeelande!

Frunza de ferigă, emblema echipei de rugby „All Blacks“, este prezentă pe trei dintre cele patru proiecte ale noului drapel național al Noii Zeelande, dezvăluite în aceste zile, în perspectiva unui viitor referendum având drept temă adoptarea unui nou simbol național. Aceasta nu înseamnă că vechiul steag, inspirat din Union Jack, simbolul fostului colonizator britanic, va fi în cele din urmă abandonat după acest scrutin. După ce vor selecționa prin vot, până la sfârșitul anului, unul dintre cele patru drapele prezentate, neozeelandezii vor fi din nou chemați la urne în martie 2016, când vor alege între proiectul aflat în frunte, după referendum, și actualul steag. Inițiatorul acestei idei, primul-ministru de centru-dreapta John Key, nu a ascuns niciodată că ar prefera frunza de ferigă argintată, binecunoscută de amatorii de rugby, care să înlocuiască drapelul albastru, având într-un colț steagul britanic. Pentru el, această plantă este emblematică pentru Noua Zeelandă, cum este frunza de arțar pentru Canada. Trei dintre cele patru drapele propuse, care au fost selecționate din peste 10.000 de propuneri, arborează faimoasa frunză de ferigă, iar două dintre ele preiau și cele patru stele în cinci colțuri simbolizând constelația Crucii Sudului, care figurează pe actualul drapel. Al patrulea proiect reprezintă „koru”, vlăstar de ferigă în spirală, simbol al creșterii și păcii în cultura Maori. Obiectivul schimbării, potrivit lui John Burrows, unul dintre responsabilii proiectului, este de a adopta un drapel care să reprezinte „dincolo de orice dubiu Noua Zeelandă”, deplângând faptul că actualul simbol seamănă prea mult cu cele ale altor foste colonii britanice, cum este Australia.

Rio promite că apa va fi curată până la startul JO din 2016

Președintele Comitetului de Organizare al Jocurilor Olimpice 2016 de la Rio de Janeiro, Carlos Nuzman, a asigurat că apa din golful Guanabara va avea o calitate optimă până în vara anului viitor, când va găzdui competițiile de yachting. „Calitatea apei este unul dintre punctele care ne preocupă. Vă asigur că sănătatea și siguranța sportivilor reprezintă prioritatea noastră”, a afirmat Nuzman în cursul unei conferințe de presă care a avut loc la Londra. Doi concurenți au fost spitalizați după o regată care a avut loc în golful Guanabara, în timp ce alte probe au fost întrerupte din cauza gunoaielor și a animalelor moarte care pluteau pe suprafața apei. Federația Internațională de Yachting s-a declarat la rândul ei neliniștită de calitatea apei, însă a asigurat că problema va fi rezolvată la timp. Săptămâna trecută, navigatorul german Erik Heil a fost internat într-un spital din Berlin pentru a se trata de infecții la picioare, după ce a disputat o regată-test de yachting, la Clasa 49, în apele golfului Rio.

Nadal nu-și schimbă staff-ul tehnic

Tenismanul Rafael Nadal, fost nr. 1 ATP, a anunțat că nu-și va schimba staff-ul tehnic, condus de unchiul său Toni, chiar dacă spaniolul a căzut pe locul 8 în topul mondial. „Eu am gândit întotdeauna că, dacă joc slab sau nu câștig, nu trebuie să caut scuze. Trebuie să te uiți în oglindă și să spui: Este greșeala mea, nu a altora”, a declarat Nadal, după ce l-a învins pe argentinianul Diego Schwartzman cu 7-6 (7/5), 6-3, 7-5 în turul al doilea al US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului. În acest an, Nadal a câștigat trei turnee minore, dar nu a depășit faza sferturilor de finală în celelalte trei turnee de Grand Slam. „Grație echipei mele am avut un parcurs fantastic, așa că am toată încrederea în staff-ul meu și suntem pe calea cea bună. Nu știu ce-mi rezervă viitorul, dar un lucru e sigur: dacă e ceva de schimbat, nu va fi echipa, ci mai degrabă eu”, a adăugat Nadal, în vârstă de 29 de ani, care s-a impus la US Open în 2010 și 2013.

Chris Froome a abandonat Turul Spaniei

Ciclistul britanic al echipei Sky, Chris Froome, a anunţat că nu va lua startul în etapa a 12-a a Turului Spaniei, după ce miercuri a căzut şi a suferit o fractură la picior. Froome, dublu câştigător al Turului Franţei (în 2013 şi 2015), a căzut după ce a atins un gard şi a încheiat cu întârziere de opt minute şi 40 de secunde faţă de câştigătorul etapei a 11-a din „Vuelta”, spaniolul Mikel Landa (Astana). După efectuarea controlului medical, Froome a anunţat că nu poate merge fără ajutorul cârjelor şi se vede nevoit să abandoneze Turul Spaniei. În vârstă de 30 de ani, Froome a mai participat de trei ori la Vuelta, ocupând de două ori locul secund, în 2011 şi 2014, iar în 2012 a terminat pe poziţia a patra.

Ciclistul Sergio Paulinho a abandonat Turul Spaniei după ce a fost lovit de o motocicletă

Ciclistul portughez al echipei Tinkoff-Saxo, Sergio Paulinho, a abandonat, miercuri, Turul Spaniei după ce a fost lovit de o motocicletă a televiziunii care transmite cursa. Paulinho, în vârstă de 35 de ani, este al doilea rutier al echipei sale care abandonează Turul Spaniei după ce a fost lovit de o motocicletă! Sâmbătă, slovacul Peter Sagan a fost lovit de o motocicletă a organizatorilor şi nu a mai putut lua startul a doua zi. Proprietarul formaţiei Tinkoff-Saxo, Oleg Tinkov, a anunţat pe Twitter că se gândeşte să retragă echipa din Turul Spaniei!