Ultimele amănunte despre Triathlon Challenge Mamaia 2015

La sfârșitul acestei săptămâni, stațiunea Mamaia va găzdui a șaptea ediție a celui mai mare concurs de triatlon din Europa de Est și Balcani, Triathlon Challenge Mamaia, la care vor participa aproximativ 1.300 de sportivi amatori şi profesionişti. Astăzi, de la ora 14.30, la restaurantul „Mesogios” (vis-a-vis de hotelul „Rex”, pe malul lacului Siutghiol), va avea loc conferința oficială de presă a competiției, la care vor participa Decebal Făgădău, primarul interimar al municipiului Constanța, Vlad Stoica, președintele Smartatletic, Răzvan Florea, singurul medaliat olimpic din istoria înotului masculin românesc și participant la triatlon, Mihai Orzan, consilier DJST Constanța, și Antoanela Manac, vicecampioană națională la triatlon și participantă la etapa de Cupă Europeană Premium din cadrul Triathlon Challenge Mamaia.

„Cupa Prieteniei-Millenium”, ediția a V-a

A V-a ediție a turneului de fotbal pentru veterani „Cupa Prieteniei-Millenium” se va desfășura sâmbătă, 5 septembrie, pe terenul „Voința” din cadrul Complexului Sportiv „Badea Cârțan” din Constanța. Organizatorii vor prefața ediția din acest an la ședința tehnică programată azi, de la ora 12.00, în sala de conferinţe din cadrul Millenium Business Center Constanţa. La turneul din acest an vor participa patru echipe constănțene: AS Performer, Voința, Socep și Tomis-Millenium.

Turneul „Sport and Fun” la tenis cu piciorul, ediția a III-a

Baza Sportivă „Atletic Club” din Constanța va găzdui, începând cu data de 5 octombrie, a III-a ediție a turneului de tenis cu piciorul „Sport and Fun”. Taxa de înscriere este de 200 de lei, iar premiile sunt atractive. Primele trei clasate vor fi recompensate cu echipament sportiv și cupe. Mai multe amănunte pot fi aflate la telefon 0727.006.326. Ediția a II-a a turneului a fost câștigată de formația Eforie Nord, pentru care au evoluat Marcel Lică (fostul arbitru, jucător și președinte al FC Farul Constanța), George Lică (n.r. - fratele lui Marcel Lică), Marian Păsărin, Ionuț Măgureanu (fost jucător la Callatis Mangalia) şi Traian Crăiţă.

Jocurile Commonwealth-ului se vor desfășura pentru prima oară în Africa

Orașul Durban din Africa de Sud a fost ales drept gazdă a Jocurilor Commonwealth-ului din anul 2022, când această competiție polisportivă se va desfășura în premieră pe continentul african. Cele 71 de națiuni și teritorii membre ale Federației Jocurilor Commonwealth-ului au luat această decizie în unanimitate, în cadrul Adunării Generale care a avut loc la Auckland (Noua Zeelandă). Durban era singurul candidat la organizarea Jocurilor din 2022, după ce orașul canadian Edmonton și-a retras candidatura, în luna februarie, invocând costurile ridicate pe care le implică un eveniment de o asemenea anvergură. Cu ocazia Adunării generale de la Auckland, scoțianca Louise Martin a devenit prima femeie numită președinte al Federației Jocurilor Commonwealth-ului, înlocuindu-l pe prințul Tunku Imran din Malaezia, care a îndeplinit acest rol în ultimii patru ani. Organizatorii au anunțat că Jocurile Commonwealt-ului de la Durban se vor desfășura în perioada 18-30 iulie 2022, ceremonia de deschidere urmând să fie chiar în ziua în care se vor împlini 104 ani de la nașterea a lui Nelson Mandela, fostul președinte sud-african și lider al luptei împotriva apartheidului, care a încetat din viață în 2013. Jocurile Commonwealth-ului se desfășoară la fiecare patru ani, prima ediție având loc în anul 1930, la Hamilton (Canada), în timp ce următoarea ediție va avea loc în 2018, la Gold Coast (Australia), în perioada 4-15 aprilie.

18 campioni mondiali la startul concursului de la Zurich, din „Diamond League”

Concursul de atletism de la Zurich, penultima etapă din „Diamond League”, nu se bucură de prezența sprinterilor Usain Bolt sau Justin Gatlin, dar reunește joi la start 18 campioni mondiali. Printre campionii mondiali de la Beijing care vor concura la Zurich se numără etiopiencele Almaz Ayana și Genzebe Dibaba, care se vor duela la 3.000 m, sud-africanul Wayde van Niekerk (400 m), kenyanul Ezekiel Kemboi (3.000 m obstacole), jamaicana Shelly-Ann Fraser-Pryce (100 m), kenyanul Asbel Kiprop (1.500 m) și cehoaica Zuzana Hejnova (400 m garduri). Liga de Diamant se va încheia pe 11 septembrie, la Bruxelles, când se vor decide câștigătorii competiției în fiecare probă.

Lotul Georgiei pentru CM 2015 include 18 rugbyști care activează în Franța

Nu mai puțin de 18 din cei 31 de jucători ai echipei Georgiei nominalizați în lotul pentru Cupa Mondială de rugby din Anglia evoluează în Franța. Trei dintre aceștia, Levan Cilaceava, Kote Mikautadze și Mamuka Gorgodze, sunt chiar campioni ai Europei cu Toulon, în timp ce Dudu Kubriașvili activează la campioana Stade Francais. La Cupa Mondială 2015, Georgia face parte din Grupa C, alături de Noua Zeelandă, Argentina, Tonga și Namibia. Iată lotul Georgiei: linia de treisferturi și mijlocași - Merab Kvirikașvili (Montlucon / Franța), Beka Țiklauri (Lokomotivi Tbilisi), Ghiorghi Apțiauri (Aia Kutaisi), Sandro Todua (Lelo Saracens Tbilisi), Tamaz Mcedlidze (Agen / Franța), Muraz Ghiorgadze (Armazi Tbilisi), Ghiorghi Pruidze (Aia Kutaisi), David Kacearava (Enisei Krasnoiarsk / Rusia), Merab Șarikadze (Aurillac / Franța), Lașa Malaguradze (Bagneres / Franța), Lașa Hmaladze (Lelo Saracens Tbilisi), Ghiorghi Begadze (Qocebi Bolnisi), Vaja Huțișvili (Harebi Rustavi), Vasil Lobjanidze (Armazi Tbilisi); pachetul de înaintare - Miheil Nariașvili (Montpellier / Franța), Kaha Asieșvili (Brive / Franța), Simon Maisuradze (Valence / Franța), Șalva Mamukașvili (Sale Sharks / Anglia), Jaba Bregvadze (Qocebi Bolnisi), David Zirakașvili (Clermont / Franța), Dudu Kubriașvili (Stade Francais / Franța), Levan Cilaceava (Toulon / Franța), Ghiorghi Șhaidze (Lille / Franța), Levan Datunașvili (Aurillac / Franța), Ghiorghi Nemsadze (Tarbes / Franța), Kote Mikautadze (Toulon / Franța), Mamuka Gorgodze (Toulon / Franța), Șalva Sutiașvili (Massy / Franța), Vito Kolelișvili (Clermont / Franța), Ghiorghi Thilaișvili (Batumi), Lașa Lomidze (Béziers / Franța).

Ciclistul Michael Rogers a primit medalia de bronz pentru JO 2004, după descalificarea lui Hamilton

Ciclistul australian Michael Rogers a primit, marți, la sediul CIO de la Lausanne, medalia de bronz din proba de contratimp individual a Jocurilor Olimpice de la Atena 2004, după descalificarea pentru dopaj a rutierului american Tyler Hamilton. În cursul unei ceremonii la care a asistat și președintele Comitetului Internațional Olimpic, germanul Thomas Bach, Rogers a primit medalia din partea compatriotului său John Coates, vicepreședinte al CIO și președinte al Comitetului Olimpic al Australiei, care a îndeplinit rolul de șef de misiune la Jocurile din capitala Greciei. În vârstă de 30 ani, Michael Rogers își completează cu o medalie olimpică palmaresul care cuprinde trei titluri consecutive de campion mondial la contratimp, cucerite în 2003, 2004 și 2005. Tyler Hamilton, câștigătorul probei la JO 2004, a recunoscut că a consumat substanțe dopante, făcând dezvăluiri în acest sens inclusiv în cartea sa „Cursa secretă”. Americanul a fost deposedat în august 2012 de medalia olimpică de aur, care a revenit rusului Viaceslav Ekimov, clasat pe locul secund la Atena, în timp ce argintul a fost atribuit americanului Bobby Julich. Agenda 2020 a CIO recomandă organizarea de ceremonii singulare de premiere a sportivilor care primesc o medalie după descalificarea altui sportiv, pentru dopaj.