Ninis şi Torosidis nu vor juca pentru Grecia în meciul cu România

Jucătorii Sotiris Ninis (Panathinaikos Atena) şi Vasilis Torosidis (AS Roma) nu vor juca în partida pe care echipa naţională a Greciei o va disputa luni, 7 septembrie, de la ora 21.45, pe Arena Naţională din București, cu reprezentativa României, a anunţat, ieri, site-ul oficial al UEFA. Mijlocaşul Sotiris Ninis s-a accidentat în meciul de campionat cu AEL Kalloni şi a fost înlocuit de selecţionerul Kostas Tsanas cu Taxiarchis Fountas, de la Asteras Tripolis. Fundaşul Vasilis Torosidis, care era suspendat pentru întâlnirea cu Finlanda de vineri, a suferit o întindere musculară şi va rata şi meciul cu România.

Internazionale Milano a realizat trei transferuri într-o singură zi

Oficialii clubului Internazionale Milano i-au achiziţionat, luni, pe jucătorii Adem Ljajic (AS Roma), Felipe Melo şi Alex Telles (ambii Galatasaray Istanbul). Atacantul sârb Adem Ljajic, în vârstă de 24 de ani, a fost adus sub formă de împrumut până la finalul sezonului, pentru suma de două milioane de euro. Inter Milano va avea drept de cumpărare definitivă în vara viitoare, pentru suma de două milioane de euro. Mijlocaşul brazilian Felipe Melo, în vârstă de 32 de ani, a mai evoluat în cariera sa la formaţiile Flamengo, Cruzeiro, Gremio Porto Alegre, Real Mallorca, Racing Santander, Almeria, AC Fiorentina şi Juventus Torino. Fundaşul stânga Alex Telles, în vârstă de 22 de ani, a fost adus tot sub formă de împrumut până la vară, cu drept de cumpărare definitivă.

Juventus Torino l-a achiziţionat pe mijlocaşul brazilian Hernanes

Hernanes, mijlocaşul brazilian al echipei Internazionale Milano, a fost achiziţionat de formaţia Juventus Torino. Internaţionalul brazilian a semnat un contract pe trei sezoane cu Juventus Torino, care a plătit suma 11 milioane de euro pentru transferul său. În vârstă de 30 de ani, Hernanes a mai evoluat în cariera sa la echipele Sao Paulo, Santo Andre şi Lazio Roma. De asemenea, Juventus Torino l-a adus sub formă de împrumut până la finalul sezonului, cu drept de cumpărare definitivă în vara viitoare, pe mijlocaşul francez al formaţiei Olympique Marseille, Mario Lemina, în vârstă de 22 de ani. Campioana Italiei i-a cedat sub formă de împrumut la Olympique Marseille pe Mauricio Isla şi Paolo De Ceglie.

Blaszczykowski, împrumutat de Borussia Dortmund la AC Fiorentina

Jakub Blaszczykowski, mijlocaşul polonez al echipei Borussia Dortmund, a fost cedat, sub formă de împrumut până la finalul sezonului, la formaţia AC Fiorentina. Internaţionalul polonez a câştigat cu Borussia Dortmund două titluri de campion în Bundesliga, o Cupă şi o Supercupă a Germaniei. În vârstă de 29 de ani, Blaszczykowski a mai evoluat în cariera sa la echipele KS Czestochowa şi Wisla Cracovia.

AS Roma l-a transferat pe atacantul argentinian Ezequiel Ponce

Ezequiel Ponce, atacantul argentinian al echipei Newells Old Boys, în vârstă de 18 ani, a fost achiziţionat de formaţia AS Roma. „Sunt extrem de fericit să fac parte dintr-o echipă atât de importantă aşa cum este AS Roma. Am posibilitatea să joc alături de mari fotbalişti. Pentru mine este un vis să îmbrac acest tricou”, a declarat Ponce. Pentru achiziţionarea tânărului atacant argentinian, AS Roma a plătit suma de 4,2 milioane de euro. Ponce, care a semnat un contract pe patru sezoane cu AS Roma, este cel mai tânăr marcator din istoria campionatului argentinian, înscriind într-un meci din 2014, cu Racing Club, pe când avea 16 ani şi 11 luni. De asemenea, AS Roma l-a adus sub formă de împrumut până la finalul sezonului pe fundaşul stânga brazilian al formaţiei FC Santos, Emerson Palmieri, în vârstă de 21 de ani.

Joaquin a revenit la Betis Sevilla

Mijlocaşul spaniol al echipei AC Fiorentina, Joaquin, a fost achiziţionat de formaţia Betis Sevilla, pentru care a mai evoluat în perioada 2000-2006. În vârstă de 34 de ani, Joaquin a semnat un contract pe trei sezoane cu Betis Sevilla. Pe de altă parte, gruparea spaniolă l-a adus sub formă de împrumut până la finalul sezonului pe atacantul olandez al echipei Norwich City, Ricky van Wolfswinkel. Jucătorul olandez în vârstă de 26 de ani a fost împrumutat în sezonul precedent de Norwich City la AS Saint-Etienne.

Fiul lui Rivaldo a semnat cu Boavista Porto

Rivaldinho, în vârstă de 20 de ani, fiul fostului internaţional brazilian Rivaldo, a semnat un contract cu gruparea portugheză Boavista Porto. Contractul lui Rivaldinho este valabil trei sezoane. Fiul lui Rivaldo a jucat ultima dată pentru Mogi Mirim, grupare care îl are ca preşedinte pe fostul internaţional brazilian în vârstă de 43 de ani. Rivaldo a fost şi colegul fiului său la Mogi Mirim, cei doi chiar reuşind să marcheze în acelaşi meci, la 14 iulie, scor 3-1 cu Macae.

Matri a fost împrumutat de Lazio de la AC Milan

Clubul Lazio Roma a anunţat că a obţinut serviciile fotbalistului Alessandro Matri, care va juca la echipa lui Ştefan Radu sub formă de împrumut de la AC Milan. Matri a fost achiziţionat de AC Milan în 2013, de la Juventus Torino, şi de atunci a fost împrumutat la Fiorentina, Genoa şi... Juventus.

Draxler a semnat cu Wolfsburg

Clubul VfL Wolfsburg a anunţat achiziţionarea internaţionalului german Julian Draxler de la Schalke 04. Draxler era legitimat la gruparea din Gelsenkirchen de 14 ani, de când era junior. Potrivit „L'Equipe“, Draxler a semnat un contract valabil cinci ani.

Javier Hernandez s-a transferat în Bundesliga

Internaţionalul mexican Javier Hernandez a fost transferat de Manchester United la gruparea Bayer Leverkusen, a anunţat clubul englez pe site-ul oficial. Hernandez, care era legitimat la Manchester United din 2010, a semnat un contract valabil trei ani. Potrivit presei internaţionale, valoarea transferului ar fi de aproximativ 13 milioane de euro.

Nesta a devenit antrenorul echipei Miami FC

Fostul internaţional italian Alessandro Nesta a devenit antrenorul echipei Miami FC, care va debuta în 2016 în North American Soccer League (NASL), al doilea eşalon nord-american. „Sunt foarte bucuros şi încântat de această nouă experienţă, abia aştept să încep!”, a notat Nesta pe Twitter. Alessandro Nesta s-a retras din activitatea de fotbalist la sfârşitul anului 2014. La echipa Miami FC, coproprietar este fostul coleg al lui Nesta de la naţionala Italiei, Paolo Maldini.

Januzaj a fost împrumutat de Manchester United la Borussia Dortmund

Clubul Borussia Dortmund a anunţat că l-a împrumutat pentru un sezon de la Manchester United pe fotbalistul belgian Adnan Januzaj. Mijlocaşul în vârstă de 20 de ani a semnat un contract valabil până la data de 30 iunie 2016. Januzaj este legitimat la Manchester United încă din 2011, de când era junior.