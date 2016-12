Eliza Samara, învinsă în sferturi la Openul Cehiei la tenis de masă

Constănțeanca Eliza Samara a participat, la finalul săptămânii trecute, la Openul Cehiei la tenis de masă, care a avut loc la Olomouc. Câștigătoarea trofeului la ediția de anul trecut, sportiva pregătită de Viorel Filimon și legitimată la CS Farul s-a oprit în faza sferturilor de finală, după ce a trecut de Hina Hayata (Japonia), cu 4-3, Misaki Morizono (Japonia), cu 4-3, și Yuka Ishigaki (Japonia), cu 4-2, dar a fost învinsă Jihee Jeon (Coreea de Sud), cu 4-0. La dublu, Samara și Georgina Pota (Ungaria) au pierdut în primul tur, cu 2-3, în fața cuplului format din Jia Liu (Austria) și Iveta Vacenovska (Cehia). „Din păcate, nu am putut să îmi păstrez titlul câștigat acum un an. A fost însă o săptămână destul de bună, cu meciuri grele”, a scris Samara pe pagina sa de Facebook. În această săptămână, constănțeanca participă la Openul Austriei, care are loc la Wels.

A treia etapă a proiectului „Constanța, un județ al handbalului”

Săptămâna trecută, în Sala „Hidrotehnica“ din Constanța, s-a desfășurat „Cupa Lunii August” la handbal, a treia acțiune din cadrul competiției adresate micuțelor handbaliste și cuprinse în proiectul județean sportiv „Constanța, un județ al handbalului”, proiect implementat de Clubul Sportiv Universitar Neptun Constanța și realizat cu sprijinul Consiliului Județean Constanța. Evenimentul este organizat în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Județean Constanța, primăriile din județul Constanța, Universitatea Maritimă Constanța, Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța și Asociația Județeană de Handbal Constanța. Clasament mini-handbal: 1. Școala Gimnazială „Lucian Grigorescu” Medgidia, 2. Liceul Tehnologic „Nicolae Dumitrescu” Cumpăna, 3. Școala Gimnazială „Grigore Moisil” Năvodari”; Clasament junioare IV: 1. Școala Gimnazială „Lucian Grigorescu” Medgidia, 2. Liceul Tehnologic „Nicolae Dumitrescu” Cumpăna, 3. Școala Gimnazială nr. 18 „Jean Bart” Constanța.

CN de oină și oină pe plajă

Federația Română de Oină, în colaborare cu Ministerul Tineretului și Sportului, Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța și Clubul Sportiv „Cleopatra” Constanța, a organizat, săptămâna trecută, Campionatele Naționale de oină și oină pe plajă rezervate juniorilor I, II, III. Formația CS Biruința Gherăești (județul Neamț) s-a impus la toate categoriile de vârstă. La oină pe plajă, echipa constănțeană CS Spicu Horia a ocupat locul secund la juniori III și locul 2 la juniori I și II.

Carmen Roxana Manu, în finală la „Hungaro Casing Cup”

Săptămâna trecută, la Budapesta (Ungaria), a avut loc turneul internațional de categoria a 2-a „Hungaro Casing Cup” la tenis de câmp, rezervat junioarelor sub 14 ani. În proba feminină de simplu, tenismena constănțeană Carmen Roxana Manu, legitimată la LPS „Nicolae Rotaru”, a ajuns în finală, după ce le-a învins pe Estelle Ioniță (Franța), cu 6-1, 6-3, Tharubphet Homkrun (Noua Zeelandă), cu 6-2, 6-2, Luca Ianso (Ungaria), cu 6-3, 6-4, și Reka Zadori (Ungaria), cu 6-3, 6-0, dar a ratat trofeul, fiind învinsă în ultimul act de Romana Cisovska (Rusia), cu 3-6, 6-2, 6-2. Tot în această săptămână, la Barcelona (Spania), s-a desfășurat un puternic turneu internațional, de categoria 1, rezervat juniorilor sub 14 ani, la care constănțeanul Sebastian Gima, legitimat la LPS „Nicolae Rotaru”, a ajuns în sferturile de finală la dublu, alături de polonezul Makary Adamek. Cei doi au ratat calificarea în semifinale, după ce au fost învinși de favoriții nr. 2, britanicii Jacob Fearnley și Harry Wendelken, cu 6-1, 6-3.

Maria Şarapova s-a retras de la US Open

Tenismena rusă Maria Şarapova, cap de serie nr. 3 şi locul 3 WTA, a anunţat, în noaptea de duminică spre luni, că nu va juca la US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului, din cauza accidentării la picior. „Din păcate, nu voi putea juca în acest an la US Open. Am făcut tot posibilul pentru a fi recuperată, dar pur şi simplu timpul a fost prea scurt. Pentru toţi fanii mei, voi fi înapoi pe teren în ultima parte a sezonului, în Asia. Aştept cu nerăbdare să termin anul sănătoasă şi puternică”, a scris Şarapova pe contul ei de Facebook. Şarapova, care nu a mai jucat niciun meci de la Wimbledon, va fi înlocuită pe tabloul principal de compatrioata sa Daria Kasatkina, locul 133 WTA. În primul tur, Kasatkina va întâlni o altă sportivă din Rusia, Daria Gavrilova, locul 38 WTA.

Kenya, pe primul loc în clasamentul pe medalii la CM de atletism de la Beijing

Kenya a ocupat primul loc în clasamentul pe medalii de la Campionatele Mondiale de atletism de la Beijing, cu 7 medalii de aur, 6 de argint și 3 de bronz. Kenya a fost urmată de Jamaica (7 - 2 - 3) și SUA (6 - 6 - 6). În Top 10 s-au mai situat Marea Britanie (4 - 1 - 2), Etiopia (3 - 3 - 2), Polonia (3 - 1 - 4), Canada (2 - 3 - 3), Germania (2 - 3 - 3), Rusia (2 - 1 - 1) și Cuba (2 - 1 - 0). China (1 - 7 - 1) a ocupat poziția a 11-a. Un număr de 15 țări au obținut cel puțin un titlu mondial, iar 32 de națiuni au câștigat cel puțin o medalie la Beijing. Din păcate, delegația României nu a obținut vreo medalie la actuala ediție a CM de atletism.