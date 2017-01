„Pe străzile viselor“, cu „Iris“

Fiecare concert pe care legendara trupă rock „Iris” îl susţine este un moment de reală desfătare pentru fani. Aşa a fost şi întîlnirea pe care a avut-o cu publicul de la malul mării, vineri seară, în clubul „Phoenix“. Deşi preţul biletelor a fost de 35 de lei, tichetele s-au vîndut în totalitate, aşa cum se întîmplă la fiecare show oferit de celebra formaţie, la Constanţa. „Naţionala de rock a României“, aşa cum este supranumită trupa, a reuşit, şi la acest concert, să ridice publicul în picioare, care, de altfel, a cîntat la unison cu Cristi Minculescu. Cele trei bisuri care au urmat, „Floare de iris“, „Strada ta“ şi „I Want to Break Free“ („Queen“), au confirmat, o dată în plus, cît de mult este îndrăgită legendara trupă în oraşul de la malul mării. „Te voi astepta, voi veni pe strada ta/ Te aştept mereu, fără tine mi-e greu“ sau „Pe străzile viselor am alergat/ Şi v-am iubit şi v-am cîntat“ sînt versuri care reflectă legătura specială dintre „Iris” şi fanii săi. Atmosfera a fost senzaţională, membrii grupului fiind, la rîndul lor, încîntaţi de primirea călduroasă şi promiţînd că vor reveni cît de curînd. Concertul a durat mai bine de două ore şi s-a încheiat tîrziu în noapte, în aplauzele şi ovaţiile spectatorilor în delir.

Cei cinci muzicieni - Doru Borobeică, Ion Dumitrescu, Relu Marin, Cristian Minculescu şi Valter Popa - care alcătuiesc „Iris“ au fost decoraţi, anul trecut, la Palatul Cotroceni, pentru activitatea de 30 de ani şi contribuţia deosebită în promovarea muzicii rock, cu ordinul Meritul Cultural în grad de cavaler, categoria muzică. Iris” s-a format în anul 1977, iar Cristi Minculescu s-a alăturat grupului în anul 1980. De-a lungul timpului, formaţia şi-a schimbat deseori componenţa, însă niciodată nu s-a pus problema destrămării. „Iris” a evoluat în peste 4.500 de concerte, avîndu-l ca solist vocal pe Cristi Minculescu.