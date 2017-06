Pe unde lucrează echipele de la Spații Verzi

08:33:17 / 31 Mai 2017

toaletare pomi pe Ctin .Bratescu

Tot a promis seful asta de la spatii verzi ca va toaleta copacii pe Constantin Bratescu,intre Mihai viteazu si Piata Grivitei,de vreun an de zile. Acum, iar o sa spuna , ca pomii sint in vegetatie si nu pot fi fasonati. Iar stam cu crengile aiurea periclitind cablurile electrice si fatadele caselor. Serviciul asta nu are un birou de sesizari,sa stim si noi.