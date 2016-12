Pe urmele celui de-„Al treilea călător”

Scriitoarea Zully Mustafa din Medgidia, cunoscută pentru poveştile pentru copii, dar mai ales pentru romanele sale de dragoste, „Strugurii s-au copt în lipsa ei” şi „Nopţi orientale”, a revenit în atenţia publicului, cu „Al treilea călător”. Lansarea romanului, care a văzut lumina tiparului anul acesta, a avut loc ieri, în sala de lectură-literatură „Liliana Lazia” a Bibliotecii Judeţene „Ioan N. Roman”.

„Este o carte consistentă (n.r. peste 540 de pagini), chiar dacă am mai renunţat la 100 de pagini. Ea redă experienţa pelerinajului de la Santiago de Compostela, pe care l-am făcut în iunie-iulie 2008. Cartea am scris-o în Saragosa, unde m-am mutat, apoi am lăsat-o „la rece”, pentru că nu ştiam ce să fac, să o public sau nu”, a spus autoarea. Însă, odată cu trecerea timpului, Zully Mustafa şi-a dat seama că trebuie să împărtăşească cu ceilalţi experienţa sa de pe Camino, deoarece această experienţă de viaţă te face mai bun.

UN MUSULMAN, ÎNTR-UN PELERINAJ CATOLIC „M-am gândit că merită să transmit un mesaj oamenilor despre această călătorie, de ce este bine să facem acest pelerinaj, cum ne îmbogăţeşte ea din punct de vedere spiritual, nu neapărat din punct de vedere religios, pentru că, dacă ne gândim bine, eu sunt o femeie musulmană, care a făcut un drum catolic la capătul căruia a găsit un echilibru”, a spus Zully Mustafa.

O „CARTE-CAPCANĂ” „Este o carte-capcană. Se spune că anumite cărţi vin către tine şi este bine să le primeşti. De fapt, scopul acestei lansări de carte a fost acela de a populariza acest pelerinaj, pe care îl poţi face dacă vrei să te descoperi şi să vezi care sunt limitele tale sau mai bine zis, care nu sunt limitele tale, deoarece noi nu avem limite, dar ne limităm noi înşine, societatea din jur”, a mai spus autoarea.

Romanul s-a bucurat de o primire specială din partea publicului iubitor de literatură. „Cartea este voluminoasă şi este o poveste foarte interesantă. Mie îmi place să citesc. Citesc mult, dar puţine cărţi îmi reţin atenţia, aşa cum a făcut „Al treilea călător”, romanul scriitoarei Zully Mustafa”, a spus asist. univ. dr. Tuşa Enache, de la Universitatea „Ovidius”, care a ales să vorbească despre această carte în calitate de... cititor.