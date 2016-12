Pe urmele lui Băsescu!

11:27:22 / 18 Decembrie 2014

Iaca zero la cub !

Ne-am obisnuit ca lucrurile sa mearga prost. Vor merge prost in continuaremcaci si daca Iohannis ar fi Mesia,nu conduce el singur,ci avem niste mafii bine solidificate. Macar de nu ar fi mai prost decat in regimul basist,dar bine nu are cum sa fie,nu avem oamenii buni suficienti nici in politica,nici in institutiile statului. Cei buni sunt minimizati,marginalizati,ca peste tot in societatea noastra,asa ca nu va faceti sperante mari care sa duca la depresie cand se vor dovedi doar vise,holograme,nimic real.