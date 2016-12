Pe Valeriu Tabără nu-l doare gura…

În ciclul “ce mă costă să dau din gură?” se înscrie şi replica ministrului Agriculturii în ce priveşte Coşul Pensionarului. Nu mai e demult un secret că portocaliii îşi bat joc de tot şi toate, drept urmare discursul oficialului nu mai miră pe nimeni. Ministrul Agriculturii, Valeriu Tabără, a declarat că este convins că se va aplica programul \"Coşul Pensionarului\", precizând că îl susţine. Întrebat dacă se va aplica programul Coşul de solidaritate pentru pensionari, ministrul Agriculturii a răspuns: \"Nu aparţine ministerului, dar oricum îl susţin, deocamdată nu am datele cam în ce stadiu este\". La insistenţele unui jurnalist, el s-a declarat convins că se va aplica. \"Sunt convins că da!\", a conchis ministrul. Deputatul UDMR Kerekes Karoly a susţinut, marţi, în cadrul Comisiei de Muncă de la Camera deputaţilor, că programul \"Coşul de solidaritate\" este o aberaţie, Sebastian Lăzăroiu precizând la rândul său că nu a văzut nimic concret în acest sens. \"Guvernul are în viziune un program foarte interesant pentru pensionari, probabil aţi auzit “Coşul de solidaritate” la care domnul preşedinte Traian Băsescu se opune vehement. Eu personal, este o opinie personală, cred că este o aberaţie acest program cu cosul de solidaritate\", a comentat secretarul Comisiei de Muncă, Kerekes Karoly. El l-a întrebat pe Lăzăroiu dacă este corect ca indiferent de nivelul pensiei toţi pensionarii să beneficieze de acest program, ministrul răspunzând evaziv: \"Este o iniţiativă a UNPR, eu nu am văzut încă..., e un memorandum prin care să înceapă analiza, dar durează, eu nu am văzut niciun lucru concret ca să pot să spun într-un fel sau altul...\".