Pecineaga este noul lider în Seria Est

Rezultate înregistrate sâmbătă, în etapa a 8-a din Liga a IV-a la fotbal - SERIA EST: CSO Ovidiu - Aurora 23 August 11-0 (R. Dulan 6, 29, 40, 56, M. Meiroşu 24, 44, Cr. Tăbăcaru 33, C. Zelca 48, 59, Al. Mitriş 67, T. Scupra 77); la juniori: 3-6; CS II Eforie - Cariocas Constanţa 3-0 (D. Iosif 45, L. Gavriluţă 57, B. Buciumeaţă 70); la juniori: 1-2; Internaţional Pecineaga - Sparta Techirghiol 5-1 (Cr. Florea 2, 8, Al. Troacă 31, I. Olaru 44, B. Ciocănel 65 - M. Lungu 51); la juniori: 10-1; CS Agigea - Victoria Cumpăna 2-1 (Cr. Damir 30, Al. Almaghe 48 - M. Cristea 89-pen); la juniori: 2-1; Gloria Albeşti - AS Cogealac 6-3 (V. Mocanu 33, 41, 55, P. Anghel 53, 67, N. Petcu 68 - I. Treznea 7, 36, 44); la juniori: 3-0 (neprezentare); Portul Constanţa - GSIB Mangalia 1-1 (A. Ianţoc 9-pen - V. Dimoftei 65); la juniori: 0-0. Clasament: 1. Pecineaga 21p; 2. Albeşti 19p (golaveraj 28-12); 3. Agigea 19p (17-8). În clasament sunt incluse şi două rezultate schimbate de Comisia de Competiţii din cadrul AJF. Meciul Gloria Albeşti - Internaţional Pecineaga (etapa a 2-a, Seria Est), pe teren 0-0, a fost omologat cu 0-3, pentru că gazdele au folosit cinci jucători cu viza medicală falsificată. Partida CS II Eforie - Internaţional Pecineaga (etapa a 4-a, Seria Est), pe teren 1-1, a fost omologată cu 0-3 conform articolului 51, paragraful 2 din Regulamentul FRF. Gazdele au folosit în acest meci un junior, Alexandru Roman, a doua zi după ce acesta jucase în partida CS Eforie - Unirea Slobozia (era necesar ca între jocuri să treacă minimum 36 de ore).

SERIA VEST: Gloria Băneasa - Danubius Rasova 3-0 (Cr. Ceti 40, R. Suliman 49, 57); la juniori: 3-2; Ştiinţa Poarta Albă - Sport Prim Oltina 1-1 (C. Miron 72 - G. Plăcintă 47); la juniori: 3-0 (neprezentare); AS Carvăn - Perla Murfatlar 5-2 (M. Geileanu 33, 52, 69, 80, S. Culeafă 68 - D. Mustafa 6, George Chelariu 60); la juniori: 5-2; Dacia Mircea Vodă - Axiopolis Sport Cernavodă 1-2 (I. Ciobănuc 28 - R. Rizea 39, 42); la juniori: 3-6; CS Mihail Kogălniceanu - Carsium Hîrşova 4-0 (R. Tănase 14, 63, G. Guriţă 54, C. Colciu 60); la juniori: 12-1. CS Peştera a stat. Clasament: 1. Peştera 16p/6j (22-4); 2. Carvăn 16p/7j (18-10); 3. Cernavodă 16p (13-7).

ASTĂZI, ETAPĂ INTERMEDIARĂ ÎN LIGA A IV-A. Etapa următoare, a 9-a din acest sezon, este programată astăzi, de la orele 14.00 (juniorii) şi 16.00 (seniorii). Iată meciurile - SERIA EST: AS Cogealac - CSO Ovidiu; Aurora 23 August - CS II Eforie (se joacă mâine, de la orele 14.00 şi 16.00); Cariocas Constanţa - Internaţional Pecineaga (teren ITC); Sparta Techirghiol - Victoria Cumpăna; GSIB Mangalia - CS Agigea; Portul Constanţa - Gloria Albeşti. SERIA VEST: Axiopolis Sport Cernavodă - Gloria Băneasa; CS Peştera - Ştiinţa Poarta Albă (se joacă pe stadionul Cimentul din Medgidia); Sport Prim Oltina - AS Carvăn; Carsium Hîrşova - Perla Murfatlar; CS Mihail Kogălniceanu - Dacia Mircea Vodă. Danubius Rasova stă.