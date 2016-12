Pecineaga şi Cogealac continuă lupta pentru evitarea retrogradării

Cel mai aşteptat meci al etapei de sîmbătă în Liga a IV-a la fotbal s-a jucat la Pecineaga, unde formaţia locală Viitorul a primit vizita Înfrăţirii Cogealac. Aflate în luptă directă pentru evitarea ultimului loc retrogradant, cele două echipe au oferit un meci atractiv, decis cu două goluri înscrise de gazde în ultimul sfert de oră. Acum diferenţa dintre ele este de un singur punct, iar în ultimele cinci etape Cogealac are program mai greu, dar Pecineaga are o partidă jucată în plus. Să mai spunem că Înfrăţirea a depus contestaţie după meci, acuzînd gazdele că au substituit un jucător.

Iată rezultatele etapei a 7-a - PLAY-OFF: Perla Murfatlar - Elpis Constanţa 0-1 (Şt. Radu 69); Dunărea Ostrov - Gloria Albeşti 4-2 (D. Normambet 20, E. Anghel 23, Damir 49, Neagu 92 - Filip 51, C. Nicolae 52); Axiopolis Cernavodă - Sparta Techirghiol 3-2 (V. Ion 6, 49, Olah 75 - D. Grosu 11, Gheţău 88); Aripile Mihail Kogălniceanu - Victoria Cumpăna (I. Petcu 11, Calcan 75, 88); Carsium Hîrşova - Farul Tuzla 2-0 (Sterian 5, Buchilă 10); Gloria Băneasa - Oil Terminal Constanţa 2-3 (Arău 25, Fl. Curt 32 - M. Nicolae 21, 36, Costache 30). Clasament: 1. Oil Terminal 43p; 2. Cumpăna 29p; 3. Tuzla 29p; 4. Murfatlar 28p; 5. Ostrov 28p; 6. Axiopolis 26p; 7. Elpis 21p; 8. Albeşti 21p; 9. Băneasa 21p; 10. Hîrşova 18p; 11. Techirghiol 14p; 12. Kogălniceanu 13p. PLAY-OUT: Cariocas Constanţa - Viitorul Nisipari 0-4 (Andronic 21, Lupşe 27, G. Stan 38, 70); GSIB Mangalia - Ştiinţa Poarta Albă 3-1 (Bradea 65, 77, Cimpoeru 80 - Cl. Mitu 87); Viitorul Pecineaga - Înfrăţirea Cogealac 4-2 (Olaru 9, 24, 78, Croitoru 86 - Vîlcică 7, 33); CSO II Ovidiu - Voinţa Săcele 3-0 (oaspeţii s-au retras din campionat); Portul II Constanţa - Viitorul Cobadin 3-0 (oaspeţii s-au retras din campionat). Aurora 23 August a stat. Clasament: 1. 23 August 32p (15j); 2. Portul II 32p (16j); 3. GSIB 32p (16j); 4. CSO II Ovidiu 31p (16j); 5. Poarta Albă 30p (15j); 6. Nisipari 24p (15j); 7. Cariocas 21p (16j); 8. Pecineaga 16p (16j); 9. Cogealac 15p (15j); 10. Săcele 12p (15j); 11. Cobadin 3p (15j).