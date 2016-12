Pecineaga şi Kogălniceanu au terminat anul pe primul loc

Liga a IV-a la fotbal a programat la sfârşitul săptămânii trecute etapa a 18-a din acest campionat, ultima jucată în 2012. Iată rezultatele înregistrate - SERIA EST: CFR Constanţa - CS Agigea 4-3 (I. Ştefan 6, 64, M. Mocanu 77, E. Asan 89 - M. Nicolae 16, 88, Al. Paraschiv 90); la juniori: 3-0; Viitorul Pecineaga - AS Cogealac 7-1 (R. Doicaru 3, 5, Erdinci Cogali 20, 73, E. Bolat 44, Fl. Vărzaru 63, St. Banoti 70 - A. Ibraim 77); la juniori: 9-2; Sparta Techirghiol - Vulturii Cazino Constanţa 3-0 (neprezentare); la juniori: 3-0 (neprezentare); Aurora 23 August - Portul Constanţa 3-3 (B. Ciocănel 6, 40, V. Bălteanu 20 - Al. Rotaru 2, M. Radu 10, 52); la juniori: 2-7; Victoria Cumpăna - CS Eforie 1-0 (R. Herescu 72); la juniori: 3-0 (neprezentare). CSO Ovidiu a stat. Clasament: 1. Pecineaga 46p (golaveraj 81-18); 2. Agigea 38p/16j (71-23); 3. CFR 30p (37-35).

SERIA VEST: CS Mihail Kogălniceanu - Ştiinţa Poarta Albă 6-0 (I. Ciobanu 4, Şt. Olar 28, C. Colciu 45, 57, I. Treznea 80, S. Anei 84); la juniori: 3-2; Axiopolis Sport Cernavodă - Danubius Rasova 0-4 (G. Ilie 20, 54, C. Matei 67, I. Ilie 82); la juniori: 3-0 (neprezentare); Tineretul Valea Dacilor - Recolta Nicolae Bălcescu 1-2 (Fl. Bodilcu 79 - I. Goreac 78, C. Mocanu 90+4); la juniori: 3-1; Gloria Băneasa - Carsium Hîrşova 3-0 (neprezentare); la juniori: 3-0 (neprezentare). Meciurile CS Carvăn Lipniţa - CSŞ Medgidia au fost amânate. Perla Murfatlar a stat. Clasament: 1. Kogălniceanu 48p (golaveraj 86-16); 2. Murfatlar 31p/16j (47-19); 3. Băneasa 30p (48-27); 4. Cernavodă 30p (34-26).

Clasamentele complete ale seriilor din Liga a IV-a le puteţi găsi pe site-ul www.telegrafonline.ro, la rubrica Rezultate Sportive.