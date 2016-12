Pedeapsă cu executare pentru un traficant de canabis

Tribunalul Constanța l-a condamnat, vineri, la trei ani și nouă luni de închisoare cu executare pe Sebastian-Lucian Crăciun, de 28 de ani, din Constanţa, pentru trafic de droguri de risc. Sentința nu este definitivă. Tânărul a ajuns în spatele gratiilor în februarie, după ce a fost turnat de un client fidel. O lună mai târziu, el a fost trimis în judecată. Potrivit procurorilor Direcţiei pentru Investigarea Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) Constanţa, la începutul acestui an, Crăciun a fost denunțat de un bărbat arestat într-un alt dosar pentru consum de droguri. Acesta le-a spus anchetatorilor cine este persoana care-l aprovizionează cu canabis şi le-a dat adresa dealerului. Din acel moment, poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate (BCCO) Constanţa au început filajul şi, după ce au adunat destule dovezi împotriva lui Sebastian-Lucian Crăciun, au trecut la acţiune. Pe 18 februarie, oamenii legii au descins la locuinţa închiriată de suspect în staţiunea Mamaia, unde au găsit aproximativ 120 de grame de canabis. Oamenii legii au mai descoperit două cântare electronice şi 117 comprimate de ecstasy.

CONTRAZIS DE CLIENȚI Luat prin surprindere de apariţia poliţiştilor la uşa apartamentului său, Crăciun a refuzat, iniţial, să le spună acestora de unde are drogurile. Ulterior, după ce a fost reţinut şi escortat la sediul DIICOT Constanţa pentru audieri, tânărul s-a răzgândit. El a susţinut că a cumpărat stupefiantele de la un bărbat din Bucureşti, pe care l-a întâlnit la o petrecere, cu intenţia de a le consuma. Declaraţia suspectului a fost infirmată de denunţul formulat de unul dintre clienţii lui, care a afirmat că a cumpărat de la Sebastian-Lucian Crăciun, de mai multe ori, câte zece grame de canabis, în schimbul sumei de 70 de lei per gram. Ofiţerii BCCO Constanţa au reuşit să găsească şi alţi consumatori de stupefiante, care au recunoscut că sunt clienţi fideli ai lui Crăciun. Aceştia au declarat că dealerul cerea între 50 şi 70 de lei pentru un gram de canabis, iar tranzacţiile au avut loc întotdeauna în parcarea blocului din staţiunea Mamaia în care traficantul locuia. Procurorii spun că, deşi suspectul nu are loc de muncă sau vreo sursă de venit declarată, acesta şi-a permis să cumpere o cantitate mare de droguri şi este proprietarul unui autoturism marca BMW.