Pedeapsă cu suspendare pentru ex-angajatul MAI care şi-a împuşcat soţia

Incredibil, dar adevărat! A fost trimis în judecată pentru omor calificat, însă a reuşit să-i convingă pe judecători că nu a comis fapta cu intenţie şi a scăpat de închisoare. Este vorba despre Anton Gheorghe Stroe, fost angajat al Ministerului Administraţiei şi Internelor (MAI), acuzat că şi-a împuşcat mortal soţia în urmă cu doi ani. El a fost condamnat, ieri, de Tribunalul Constanţa la trei ani de închisoare cu suspendare, pentru ucidere din culpă, după ce instanţa i-a schimbat încadrarea juridică stabilită de procurori. Sentinţa nu este definitivă şi poate fi atacată la Curtea de Apel Constanţa.

TRAGEDIA Conform anchetatorilor, tragedia s-a petrecut pe 27 martie 2012, în Techirghiol, în vila pe care cei doi soţi şi-au construit-o pe strada Alba Iulia. Procurorii spun că, între orele 20.00 şi 22.00, Anton Gheorghe Stroe a vizionat un meci de fotbal împreună cu un vecin şi a consumat aproximativ jumătate dintr-un bidon de bere de 2,5 litri. Când a revenit la locuinţă, Stroe s-a aşezat pe pat alături de soţia sa, Relia Stroe. Înainte de a se culca, el a scos pistolul încărcat din toc şi a culisat manşonul, introducând un cartuş pe ţeavă, după care a aşezat arma pe noptieră. Conform declaraţiilor lui Stroe, la ora 23.30, a fost trezit din somn de soţia sa, care i-ar fi spus că a auzit zgomote în casă. Bărbatul a povestit că s-a trezit cu spatele la victimă, a apucat cu mâna dreaptă pistolul de pe noptieră şi s-a ridicat, răsucindu-se către soţia sa, după care a tras două focuri de armă în direcţia ei, de la aproximativ o jumătate de metru. Procurorii spun că primul glonţ a lovit-o pe femeie în mandibulă şi a ieşit prin zona cervicală, în vreme ce al doilea a fost găsit în pernă. Stroe a sunat la 112 şi a cerut ajutor. Soţia acestuia a fost transportată cu ambulanţa la spital, unde a rămas internată în stare gravă, ea fiind supusă unor intervenţii chirurgicale. După trei zile, în pofida eforturilor depuse de medici, femeia a murit.

JUSTIFICAREA Imediat după incident, Stroe a fost arestat preventiv, însă a fost eliberat după un an şi două luni de stat în spatele gratiilor. Încă de la începutul anchetei, el s-a declarat nevinovat şi a spus că a avut un atac de panică în momentul în care a fost trezit din somn. „M-am speriat, am luat pistolul pe care îl aveam pregătit, cu cartuş pe ţeavă, în eventualitatea apariţiei hoţilor, m-am pus în genunchi şi m-am sprijinit pe coate pentru a mă ridica şi... nu ştiu cum am apăsat. Când am văzut că a plecat glonţul, am intrat şi mai rău în panică şi am tras un al doilea foc, la mare distanţă de soţia mea. Apoi am văzut-o plină de sânge şi m-am panicat mai tare, am scăpat pistolul pe pat, l-am luat apoi şi am scos cartuşul, operaţiune care a durat cinci secunde, am pus arma pe noptieră şi am încercat să o ajut pe soţia mea, care îmi spunea în continuare că sunt oameni la geam. Ea a fost mereu cooperantă cu mine şi cu poliţiştii, cărora le-a zis că „soţul meu este nevinovat, eu sunt de vină că l-am trezit brusc din somn şi am uitat că suferă de atacuri de panică”. Nu îmi explic cum s-a întâmplat aşa ceva, nu meritam soarta asta. Nu am vrut să îmi omor soţia, eu nu sunt în stare să ucid nici măcar o găină, cu atât mai puţin să-mi omor soţia cu care am trăit 40 de ani şi am avut o căsnicie frumoasă. Dacă aş fi avut vreodată această intenţie, îi puneam direct pistolul la tâmplă. Mai bine muream eu, pentru că fără ea sunt un om mort”, a afirmat Stroe în faţa magistraţilor. Precizăm că Anton Gheorghe Stroe a lucrat până în anul 2000 ca medic veterinar în cadrul Unităţii de Grăniceri Constanţa. În anul 2000, acesta s-a transferat la Clinica Ministerului Administraţiei şi Internelor din Constanţa, unde şi-a mai desfăşurat activitatea timp de un an. El a ieşit la pensie în 2001.