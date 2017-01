Pedeapsă cu suspendare pentru un fals poliţist

Tribunalul Constanţa a respins, ieri, apelul declarat de fostul agent de poliţie Iliuţă Iulian Nucu, de 35 ani, împotriva condamnării la un an şi şase luni de închisoare cu suspendare pentru trafic de influenţă. La ultimul termen de judecată, Nucu a cerut să fie achitat pentru că este nevinovat şi nu ar vrea să rămână cu cazier. Sentinţa nu este definitivă. Potrivit actului de inculpare, în luna aprilie a anului trecut, agentul Nucu a fost prins în flagrant în timp ce primea 3.500 de lei şi 20 de litri de palincă de la un localnic căruia îi promisese că îl va scăpa de un dosar penal. Anchetatorii spun că Nucu i-ar fi pretins denunţătorului, Marius Ciucioiu, 2.000 de euro şi 100 de litri de palincă pentru a interveni pe lângă şeful Postului de poliţie Bărăganu şi a-l convinge să nu înregistreze un dosar penal întocmit pe numele bărbatului. Ciucioiu fusese prins pe 27 martie 2009, în localitatea constănţeană Lanurile, în timp ce conducea un autoturism marca Ford Mondeo cu numere de înmatriculare false. În urma negocierilor, pretenţiile agentului de poliţie au mai scăzut, în cele din urmă Nucu mulţumindu-se cu 3.500 de lei şi 20 de litri de palincă. Pe 10 aprilie 2009, Ciucioiu l-a denunţat pe Nucu la DGA şi oamenii legii au organizat flagrantul. Poliţistul a negat săvârşirea faptei, declarând în faţa anchetatorilor că nu ştie cum au ajuns în locuinţa lui cei 3.500 de lei pe care îi ascunsese sub o canapea. Iliuţă Iulian Nucu a fost arestat, însă a stat după gratii trei luni, fiind eliberat sub control judiciar pe 1 iulie 2009.